https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/antalyada-cicekciyi-tek-yumrukla-oldurmustu-saniga-muebbet-hapis-cezasi-verildi-1095445532.html

Antalya'da çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: Sanığa müebbet hapis cezası verildi

Antalya'da çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: Sanığa müebbet hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Antalya’da, eşinin fotoğrafını izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı’yı darbederek ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz, müebbet hapis... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T19:33+0300

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Antalya’da çiçekçiyi darbederek öldüren Kıvanç Şensöz, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık, SEGBİS aracılığıyla savunmasını yaparak pişmanlığını dile getirdi. Maktul Eşref Yunus Yıldırıcı’nın ailesi, duruşmada gözyaşlarıyla sanığın acımasızca saldırarak hayatlarını kararttığını anlattı. Mahkeme heyeti ise sanığın eyleminin ağırlığı nedeniyle cezada herhangi bir indirime gitmeden 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasını açıkladı. Olay, 12 Ekim 2024’te Kepez ilçesindeki bir çiçek deposunda meydana gelmişti. Eşinin fotoğrafının izinsiz paylaşıldığını iddia eden Kıvanç Şensöz, çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı’yı tek yumrukla darp etmiş, ağır yaralanan Yıldırıcı hastanede hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/antalyada-fotograf-nedeniyle-darbedilen-cicekci-hayatini-kaybetti-1089351360.html

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