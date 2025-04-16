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Antalya'da çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: Sanığa müebbet hapis cezası verildi
Antalya'da çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: Sanığa müebbet hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Antalya’da, eşinin fotoğrafını izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı’yı darbederek ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz, müebbet hapis... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
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Antalya’da çiçekçiyi darbederek öldüren Kıvanç Şensöz, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık, SEGBİS aracılığıyla savunmasını yaparak pişmanlığını dile getirdi. Maktul Eşref Yunus Yıldırıcı’nın ailesi, duruşmada gözyaşlarıyla sanığın acımasızca saldırarak hayatlarını kararttığını anlattı. Mahkeme heyeti ise sanığın eyleminin ağırlığı nedeniyle cezada herhangi bir indirime gitmeden 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasını açıkladı. Olay, 12 Ekim 2024’te Kepez ilçesindeki bir çiçek deposunda meydana gelmişti. Eşinin fotoğrafının izinsiz paylaşıldığını iddia eden Kıvanç Şensöz, çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı’yı tek yumrukla darp etmiş, ağır yaralanan Yıldırıcı hastanede hayatını kaybetmişti.
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Antalya'da çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: Sanığa müebbet hapis cezası verildi

19:33 16.04.2025
© AAÇiçekçi kavga
Çiçekçi kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AA
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Antalya’da, eşinin fotoğrafını izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı’yı darbederek ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına ve herhangi bir indirim uygulanmamasına hükmetti.
Antalya’da çiçekçiyi darbederek öldüren Kıvanç Şensöz, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık, SEGBİS aracılığıyla savunmasını yaparak pişmanlığını dile getirdi. Maktul Eşref Yunus Yıldırıcı’nın ailesi, duruşmada gözyaşlarıyla sanığın acımasızca saldırarak hayatlarını kararttığını anlattı. Mahkeme heyeti ise sanığın eyleminin ağırlığı nedeniyle cezada herhangi bir indirime gitmeden 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasını açıkladı.
Olay, 12 Ekim 2024’te Kepez ilçesindeki bir çiçek deposunda meydana gelmişti. Eşinin fotoğrafının izinsiz paylaşıldığını iddia eden Kıvanç Şensöz, çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı’yı tek yumrukla darp etmiş, ağır yaralanan Yıldırıcı hastanede hayatını kaybetmişti.
Çiçekçi kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
TÜRKİYE
Antalya'da 'fotoğraf' nedeniyle darbedilen çiçekçi hayatını kaybetti
17 Ekim 2024, 17:13
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