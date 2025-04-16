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Ambulansa ateş eden saldırgan tutuklandı: 'Kurşunların oksijen tüpüne gelmesi durumunda büyük bir felaket yaşanırdı'
Ambulansa ateş eden saldırgan tutuklandı: 'Kurşunların oksijen tüpüne gelmesi durumunda büyük bir felaket yaşanırdı'
Sputnik Türkiye
İzmir'de ambulans şoförüne saldıran ardından da ambulansa ateş eden zanlı tutuklandı. Olayla ilgili konuşan mmbulans şoförü İbrahim Kutlutürk hala travma... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte ambulansa tabancayla ateş eden U.Ü. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Ambulans şoförü İbrahim Kutlutürk, saldırganın otomobiliyle önce ambulansın önünü kestiğini söyledi. Aralarında bir süre tartışmanın yaşandığını belirten Kutlutürk, olayı şöyle anlattı:'Psikolojik olarak çöktüm, hala travma yaşıyorum'Yaşadığı saldırının etkisinden kurtulamadığını dile getiren Kutlutürk, "Şu son iki gün içinde psikolojik olarak çöktüm, hala travma yaşıyorum. 25 yıldır özel ambulans şoförlüğü yapıyorum. İlk defa böyle bir olay başıma geldi, keşke gelmeseydi. Sirenleri çalan tüm ambulanslara yol verilmesini ve saygı gösterilmesi istiyorum" ifadelerini kullandı.Kutlutürk, ambulansın arka kısmına isabet eden kurşunların, eğer oksijen tüpüne gelmesi durumunda daha büyük bir felaketin yaşanma olasılığının bulunduğunu ifade etti.
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i̇zmir, ambulans, silah
i̇zmir, ambulans, silah

Ambulansa ateş eden saldırgan tutuklandı: 'Kurşunların oksijen tüpüne gelmesi durumunda büyük bir felaket yaşanırdı'

20:48 16.04.2025
© AA / Günay Pabuşçuİzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte kurşunlanan ambulansın şoförü İbrahim Kutlutürk
İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte kurşunlanan ambulansın şoförü İbrahim Kutlutürk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AA / Günay Pabuşçu
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İzmir'de ambulans şoförüne saldıran ardından da ambulansa ateş eden zanlı tutuklandı. Olayla ilgili konuşan mmbulans şoförü İbrahim Kutlutürk hala travma yaşadığını anlattı ve arka kısma isabet eden kurşunların, eğer oksijen tüpüne gelmesi durumunda büyük bir felaketin meydana geleceğini söyledi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte ambulansa tabancayla ateş eden U.Ü. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ambulans şoförü İbrahim Kutlutürk, saldırganın otomobiliyle önce ambulansın önünü kestiğini söyledi. Aralarında bir süre tartışmanın yaşandığını belirten Kutlutürk, olayı şöyle anlattı:
"Önce camdan yumruk savurdu. Ardından kapıyı açarak çeneme vurdu. Çenemde çatlak oluştu. Arabasına gidip silahını aldığını dikiz aynasından fark ettim ve panikle ambulansı çalıştırıp uzaklaşmaya başladım. Silahla arkamızdan ateş etti. Can havliyle Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne geldik."

'Psikolojik olarak çöktüm, hala travma yaşıyorum'

Yaşadığı saldırının etkisinden kurtulamadığını dile getiren Kutlutürk, "Şu son iki gün içinde psikolojik olarak çöktüm, hala travma yaşıyorum. 25 yıldır özel ambulans şoförlüğü yapıyorum. İlk defa böyle bir olay başıma geldi, keşke gelmeseydi. Sirenleri çalan tüm ambulanslara yol verilmesini ve saygı gösterilmesi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kutlutürk, ambulansın arka kısmına isabet eden kurşunların, eğer oksijen tüpüne gelmesi durumunda daha büyük bir felaketin yaşanma olasılığının bulunduğunu ifade etti.
Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
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