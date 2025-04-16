https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ambulansa-ates-eden-saldirgan-tutuklandi-kursunlarin-oksijen-tupune-gelmesi-durumunda-buyuk-bir-1095446469.html

Ambulansa ateş eden saldırgan tutuklandı: 'Kurşunların oksijen tüpüne gelmesi durumunda büyük bir felaket yaşanırdı'

Ambulansa ateş eden saldırgan tutuklandı: 'Kurşunların oksijen tüpüne gelmesi durumunda büyük bir felaket yaşanırdı'

Sputnik Türkiye

İzmir'de ambulans şoförüne saldıran ardından da ambulansa ateş eden zanlı tutuklandı. Olayla ilgili konuşan mmbulans şoförü İbrahim Kutlutürk hala travma... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T20:48+0300

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i̇zmir

ambulans

türki̇ye

silah

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte ambulansa tabancayla ateş eden U.Ü. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Ambulans şoförü İbrahim Kutlutürk, saldırganın otomobiliyle önce ambulansın önünü kestiğini söyledi. Aralarında bir süre tartışmanın yaşandığını belirten Kutlutürk, olayı şöyle anlattı:'Psikolojik olarak çöktüm, hala travma yaşıyorum'Yaşadığı saldırının etkisinden kurtulamadığını dile getiren Kutlutürk, "Şu son iki gün içinde psikolojik olarak çöktüm, hala travma yaşıyorum. 25 yıldır özel ambulans şoförlüğü yapıyorum. İlk defa böyle bir olay başıma geldi, keşke gelmeseydi. Sirenleri çalan tüm ambulanslara yol verilmesini ve saygı gösterilmesi istiyorum" ifadelerini kullandı.Kutlutürk, ambulansın arka kısmına isabet eden kurşunların, eğer oksijen tüpüne gelmesi durumunda daha büyük bir felaketin yaşanma olasılığının bulunduğunu ifade etti.

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i̇zmir, ambulans, silah