https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ambulansa-ates-eden-saldirgan-tutuklandi-kursunlarin-oksijen-tupune-gelmesi-durumunda-buyuk-bir-1095446469.html
Ambulansa ateş eden saldırgan tutuklandı: 'Kurşunların oksijen tüpüne gelmesi durumunda büyük bir felaket yaşanırdı'
Ambulansa ateş eden saldırgan tutuklandı: 'Kurşunların oksijen tüpüne gelmesi durumunda büyük bir felaket yaşanırdı'
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İzmir'de ambulans şoförüne saldıran ardından da ambulansa ateş eden zanlı tutuklandı. Olayla ilgili konuşan mmbulans şoförü İbrahim Kutlutürk hala travma... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T20:48+0300
2025-04-16T20:48+0300
2025-04-16T20:48+0300
i̇zmir
ambulans
türki̇ye
silah
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte ambulansa tabancayla ateş eden U.Ü. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Ambulans şoförü İbrahim Kutlutürk, saldırganın otomobiliyle önce ambulansın önünü kestiğini söyledi. Aralarında bir süre tartışmanın yaşandığını belirten Kutlutürk, olayı şöyle anlattı:'Psikolojik olarak çöktüm, hala travma yaşıyorum'Yaşadığı saldırının etkisinden kurtulamadığını dile getiren Kutlutürk, "Şu son iki gün içinde psikolojik olarak çöktüm, hala travma yaşıyorum. 25 yıldır özel ambulans şoförlüğü yapıyorum. İlk defa böyle bir olay başıma geldi, keşke gelmeseydi. Sirenleri çalan tüm ambulanslara yol verilmesini ve saygı gösterilmesi istiyorum" ifadelerini kullandı.Kutlutürk, ambulansın arka kısmına isabet eden kurşunların, eğer oksijen tüpüne gelmesi durumunda daha büyük bir felaketin yaşanma olasılığının bulunduğunu ifade etti.
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i̇zmir, ambulans, silah
Ambulansa ateş eden saldırgan tutuklandı: 'Kurşunların oksijen tüpüne gelmesi durumunda büyük bir felaket yaşanırdı'
İzmir'de ambulans şoförüne saldıran ardından da ambulansa ateş eden zanlı tutuklandı. Olayla ilgili konuşan mmbulans şoförü İbrahim Kutlutürk hala travma yaşadığını anlattı ve arka kısma isabet eden kurşunların, eğer oksijen tüpüne gelmesi durumunda büyük bir felaketin meydana geleceğini söyledi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte ambulansa tabancayla ateş eden U.Ü. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ambulans şoförü İbrahim Kutlutürk, saldırganın otomobiliyle önce ambulansın önünü kestiğini söyledi. Aralarında bir süre tartışmanın yaşandığını belirten Kutlutürk, olayı şöyle anlattı:
"Önce camdan yumruk savurdu. Ardından kapıyı açarak çeneme vurdu. Çenemde çatlak oluştu. Arabasına gidip silahını aldığını dikiz aynasından fark ettim ve panikle ambulansı çalıştırıp uzaklaşmaya başladım. Silahla arkamızdan ateş etti. Can havliyle Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne geldik."
'Psikolojik olarak çöktüm, hala travma yaşıyorum'
Yaşadığı saldırının etkisinden kurtulamadığını dile getiren Kutlutürk, "Şu son iki gün içinde psikolojik olarak çöktüm, hala travma yaşıyorum. 25 yıldır özel ambulans şoförlüğü yapıyorum. İlk defa böyle bir olay başıma geldi, keşke gelmeseydi. Sirenleri çalan tüm ambulanslara yol verilmesini ve saygı gösterilmesi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kutlutürk, ambulansın arka kısmına isabet eden kurşunların, eğer oksijen tüpüne gelmesi durumunda daha büyük bir felaketin yaşanma olasılığının bulunduğunu ifade etti.