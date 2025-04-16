Gökyüzünün haşere avcıları: Kırlangıçlar göç yolunda mola verdi

Kutuplar hariç dünyanın her tarafında yaşayabilen kırlangıçlar, Arap Yarımadası’ndan başlayarak kuzeye doğru uzanan göç rotalarında Türkiye üzerinden geçmeye başladı.
Kutuplar hariç dünyanın her tarafında yaşayabilen kırlangıçlar, Arap Yarımadası’ndan başlayarak kuzeye doğru uzanan göç rotalarında Türkiye üzerinden geçmeye başladı.
Usta birer avcı olan kırlangıçlar, bu yolculuk sırasında hem göç ihtiyaçlarını karşılıyor hem de doğaya büyük katkı sağlıyor.
Usta birer avcı olan kırlangıçlar, bu yolculuk sırasında hem göç ihtiyaçlarını karşılıyor hem de doğaya büyük katkı sağlıyor.
Kutuplar hariç dünyanın dört bir yanında yaşayabilen, zarif yapılarıyla tanınan ve ortalama 15 gram ağırlığındaki bu kuşlar, Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan sulak alanlarda kameralara takıldı.
Kutuplar hariç dünyanın dört bir yanında yaşayabilen, zarif yapılarıyla tanınan ve ortalama 15 gram ağırlığındaki bu kuşlar, Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan sulak alanlarda kameralara takıldı.
Göç rotalarındaki kısa molalarını genellikle bataklıklar ve su kenarlarında veren kırlangıçlar, burada hem dinleniyor hem de beslendikleri haşerelerle mücadeleye katkı sağlıyor.
Göç rotalarındaki kısa molalarını genellikle bataklıklar ve su kenarlarında veren kırlangıçlar, burada hem dinleniyor hem de beslendikleri haşerelerle mücadeleye katkı sağlıyor.
Gün boyunca neredeyse hiç durmadan uçan kırlangıçlar, özellikle sinek ve sivrisinek gibi küçük uçan böceklerle besleniyor. Göç esnasında su yüzeyine yakın uçarak, yeni çıkmış böcek larvalarını da hedef alıyorlar. Uzmanlara göre bir kırlangıç sürüsü, tek bir günde yüzbinlerce haşereyi avlayarak adeta doğal bir ilaçlama görevi görüyor.
Gün boyunca neredeyse hiç durmadan uçan kırlangıçlar, özellikle sinek ve sivrisinek gibi küçük uçan böceklerle besleniyor. Göç esnasında su yüzeyine yakın uçarak, yeni çıkmış böcek larvalarını da hedef alıyorlar. Uzmanlara göre bir kırlangıç sürüsü, tek bir günde yüzbinlerce haşereyi avlayarak adeta doğal bir ilaçlama görevi görüyor.