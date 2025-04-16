Gökyüzünün haşere avcıları: Kırlangıçlar göç yolunda mola verdi

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Gün boyunca neredeyse hiç durmadan uçan kırlangıçlar, özellikle sinek ve sivrisinek gibi küçük uçan böceklerle besleniyor. Göç esnasında su yüzeyine yakın uçarak, yeni çıkmış böcek larvalarını da hedef alıyorlar. Uzmanlara göre bir kırlangıç sürüsü, tek bir günde yüzbinlerce haşereyi avlayarak adeta doğal bir ilaçlama görevi görüyor.