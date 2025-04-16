Patara Deniz Feneri 5 yıllık restorasyonun ardından ziyarete açılacak

Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırılan ve doğal afetler nedeniyle yıkıldıktan sonra 5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden ayağa kaldırılan Patara Antik Kenti'ndeki deniz feneri, çevre düzenlemelerinin yapılmasının ardından ziyaretçileriyle buluşacak.
Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırılan ve doğal afetler nedeniyle yıkıldıktan sonra 5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden ayağa kaldırılan Patara Antik Kenti'ndeki deniz feneri, çevre düzenlemelerinin yapılmasının ardından ziyaretçileriyle buluşacak.
2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip deniz fenerinin yeniden ayağa kalkması için çalışmalara başlatılmıştı.
2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip deniz fenerinin yeniden ayağa kalkması için çalışmalara başlatılmıştı.
Doğal afetlerin yıktığı, yaklaşık 26 metre uzunluğunda olan deniz fenerinin çevresinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan taşlar, titizlikle işlenerek kulenin üzerine yerleştirildi.
Doğal afetlerin yıktığı, yaklaşık 26 metre uzunluğunda olan deniz fenerinin çevresinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan taşlar, titizlikle işlenerek kulenin üzerine yerleştirildi.
Fenerin 4 metre yüksekliğindeki podyumunun üzerinde yükselen ve üzerinde "Ben imparator Nero. Bu feneri denizcilerin selameti için yaptım." ifadesinin de yer aldığı yazıt, yunus kabartması ve kubbe bulunan kulede çalışmalar tamamlandı.
Fenerin 4 metre yüksekliğindeki podyumunun üzerinde yükselen ve üzerinde "Ben imparator Nero. Bu feneri denizcilerin selameti için yaptım." ifadesinin de yer aldığı yazıt, yunus kabartması ve kubbe bulunan kulede çalışmalar tamamlandı.
Toplamda 2 bin 500 taştan oluşan kule ziyarete açılmayı bekliyor.
Toplamda 2 bin 500 taştan oluşan kule ziyarete açılmayı bekliyor.