Patara Deniz Feneri 5 yıllık restorasyonun ardından ziyarete açılacak

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Fenerin 4 metre yüksekliğindeki podyumunun üzerinde yükselen ve üzerinde "Ben imparator Nero. Bu feneri denizcilerin selameti için yaptım." ifadesinin de yer aldığı yazıt, yunus kabartması ve kubbe bulunan kulede çalışmalar tamamlandı.