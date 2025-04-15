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Nemrut Dağı'na tırmanan Fransız turist dağda mahsur kaldı: Ekipler harekete geçti
Nemrut Dağı'na tırmanan Fransız turist dağda mahsur kaldı: Ekipler harekete geçti
Sputnik Türkiye
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı’nda yoğun kar ve tipi nedeniyle düşerek yaralanan 72 yaşındaki Fransız turist Patrick Jassem, İl Kültür ve Turizm... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
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turist vizesi
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profesyonel turist
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Nemrut Dağı’nda kar ve tipi nedeniyle düşerek yaralanan Fransız turist, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na tırmanan 72 yaşındaki Patrick Jassem, yoğun kar ve tipi nedeniyle düşerek hafif yaralandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen yaralı turisti bularak güvenli bölgeye taşıdı. Turist, müdürün aracıyla Cendere Köprüsü'ne götürülerek bekleyen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Adıyaman İl Müdürü Mehmet Yelken, Nemrut Dağı'nda kar ve tipi riskine karşı ziyaretçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230125/nemrut-dagi-kis-mevsiminde-ilk-kez-turist-agirliyor-1066147820.html
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nemrut dağı, turist, yabancı turist, turist vizesi, turist rehberleri birliği (tureb), profesyonel turist, dağ, dağ evi
nemrut dağı, turist, yabancı turist, turist vizesi, turist rehberleri birliği (tureb), profesyonel turist, dağ, dağ evi

Nemrut Dağı'na tırmanan Fransız turist dağda mahsur kaldı: Ekipler harekete geçti

20:46 15.04.2025 (güncellendi: 20:51 15.04.2025)
© AA / Orhan PehlülNemrut Dağı
Nemrut Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AA / Orhan Pehlül
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı’nda yoğun kar ve tipi nedeniyle düşerek yaralanan 72 yaşındaki Fransız turist Patrick Jassem, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayağından hafif yaralanan Jassem, ekiplerin yardımıyla güvenli bölgeye indirildikten sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Nemrut Dağı’nda kar ve tipi nedeniyle düşerek yaralanan Fransız turist, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na tırmanan 72 yaşındaki Patrick Jassem, yoğun kar ve tipi nedeniyle düşerek hafif yaralandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen yaralı turisti bularak güvenli bölgeye taşıdı. Turist, müdürün aracıyla Cendere Köprüsü'ne götürülerek bekleyen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Adıyaman İl Müdürü Mehmet Yelken, Nemrut Dağı'nda kar ve tipi riskine karşı ziyaretçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Nemrut Dağı, kış mevsiminde ilk kez turist ağırlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
YAŞAM
Nemrut Dağı, kış mevsiminde ilk kez turist ağırlıyor
25 Ocak 2023, 11:22
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