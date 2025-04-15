https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/nemrut-dagina-tirmanan-fransiz-turist-yaralandi-ekipler-harekete-gecti-1095414448.html
Nemrut Dağı'na tırmanan Fransız turist dağda mahsur kaldı: Ekipler harekete geçti
Nemrut Dağı'na tırmanan Fransız turist dağda mahsur kaldı: Ekipler harekete geçti
Sputnik Türkiye
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı’nda yoğun kar ve tipi nedeniyle düşerek yaralanan 72 yaşındaki Fransız turist Patrick Jassem, İl Kültür ve Turizm... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T20:46+0300
2025-04-15T20:46+0300
2025-04-15T20:51+0300
türki̇ye
nemrut dağı
turist
yabancı turist
turist vizesi
turist rehberleri birliği (tureb)
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dağ evi
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Nemrut Dağı’nda kar ve tipi nedeniyle düşerek yaralanan Fransız turist, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na tırmanan 72 yaşındaki Patrick Jassem, yoğun kar ve tipi nedeniyle düşerek hafif yaralandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen yaralı turisti bularak güvenli bölgeye taşıdı. Turist, müdürün aracıyla Cendere Köprüsü'ne götürülerek bekleyen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Adıyaman İl Müdürü Mehmet Yelken, Nemrut Dağı'nda kar ve tipi riskine karşı ziyaretçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230125/nemrut-dagi-kis-mevsiminde-ilk-kez-turist-agirliyor-1066147820.html
türki̇ye
nemrut dağı
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nemrut dağı, turist, yabancı turist, turist vizesi, turist rehberleri birliği (tureb), profesyonel turist, dağ, dağ evi
nemrut dağı, turist, yabancı turist, turist vizesi, turist rehberleri birliği (tureb), profesyonel turist, dağ, dağ evi
Nemrut Dağı'na tırmanan Fransız turist dağda mahsur kaldı: Ekipler harekete geçti
20:46 15.04.2025 (güncellendi: 20:51 15.04.2025)
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı’nda yoğun kar ve tipi nedeniyle düşerek yaralanan 72 yaşındaki Fransız turist Patrick Jassem, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayağından hafif yaralanan Jassem, ekiplerin yardımıyla güvenli bölgeye indirildikten sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Nemrut Dağı’nda kar ve tipi nedeniyle düşerek yaralanan Fransız turist, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na tırmanan 72 yaşındaki Patrick Jassem, yoğun kar ve tipi nedeniyle düşerek hafif yaralandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen yaralı turisti bularak güvenli bölgeye taşıdı. Turist, müdürün aracıyla Cendere Köprüsü'ne götürülerek bekleyen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Adıyaman İl Müdürü Mehmet Yelken, Nemrut Dağı'nda kar ve tipi riskine karşı ziyaretçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.