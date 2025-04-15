https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/nemrut-dagina-tirmanan-fransiz-turist-yaralandi-ekipler-harekete-gecti-1095414448.html

Nemrut Dağı'na tırmanan Fransız turist dağda mahsur kaldı: Ekipler harekete geçti

Nemrut Dağı'na tırmanan Fransız turist dağda mahsur kaldı: Ekipler harekete geçti

Sputnik Türkiye

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı’nda yoğun kar ve tipi nedeniyle düşerek yaralanan 72 yaşındaki Fransız turist Patrick Jassem, İl Kültür ve Turizm... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T20:46+0300

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türki̇ye

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Nemrut Dağı’nda kar ve tipi nedeniyle düşerek yaralanan Fransız turist, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na tırmanan 72 yaşındaki Patrick Jassem, yoğun kar ve tipi nedeniyle düşerek hafif yaralandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen yaralı turisti bularak güvenli bölgeye taşıdı. Turist, müdürün aracıyla Cendere Köprüsü'ne götürülerek bekleyen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Adıyaman İl Müdürü Mehmet Yelken, Nemrut Dağı'nda kar ve tipi riskine karşı ziyaretçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230125/nemrut-dagi-kis-mevsiminde-ilk-kez-turist-agirliyor-1066147820.html

türki̇ye

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nemrut dağı, turist, yabancı turist, turist vizesi, turist rehberleri birliği (tureb), profesyonel turist, dağ, dağ evi