https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/iranli-uzman-kiev-rejimi-ve-batili-muttefikleri-ukraynalilari-rehin-tutuyor-1095411267.html
İranlı uzman: Kiev rejimi ve Batılı müttefikleri Ukraynalıları rehin tutuyor
İranlı uzman: Kiev rejimi ve Batılı müttefikleri Ukraynalıları rehin tutuyor
Sputnik Türkiye
İranlı siyaset bilimci Modabber, Sumi şehrindeki askeri hedefe yönelik saldırıya ve sonuçlarına ilişkin yorumunda Ukrayna askerlerinin sivilleri canlı kalkan... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T17:39+0300
2025-04-15T17:39+0300
2025-04-15T17:39+0300
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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik İran’a demecinde Kiev rejiminin, Rus ordusunun Sumi’deki askeri hedefe düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.“Kiev rejimi ile NATO, Fransa ve İngiltere gibi Batılı müttefiklerinin Ukraynalıları rehin tuttuğunu defalarca vurgulamıştım” diyen Modabber, sözlerini şöyle sürdürdü:Aynı zamanda Kiev’in kamuoyunu manipüle ettiğini ve gerçekleri çarpıttığını dile getiren Modabber, ancak her şeye rağmen Rusya ve Ukrayna halklarına karşı suç işleyen her bir yabancı paralı askerin veya Kiev rejimine bağlı subayın hakim karşısına çıkarılacağının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/sumi-saldirisi-sirasinda-ukraynali-komutanlar-yabanci-uzmanlarla-savas-planlarini-gorusuyordu-1095406328.html
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i̇ran, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, rusya, nato, fransa, i̇ngiltere, saldırı, canlı kalkan, rehin, abd
i̇ran, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, rusya, nato, fransa, i̇ngiltere, saldırı, canlı kalkan, rehin, abd
İranlı uzman: Kiev rejimi ve Batılı müttefikleri Ukraynalıları rehin tutuyor
İranlı siyaset bilimci Modabber, Sumi şehrindeki askeri hedefe yönelik saldırıya ve sonuçlarına ilişkin yorumunda Ukrayna askerlerinin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına dair çok sayıda kanıt olduğuna dikkat çekti.
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik İran’a demecinde Kiev rejiminin, Rus ordusunun Sumi’deki askeri hedefe düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.
“Kiev rejimi ile NATO, Fransa ve İngiltere gibi Batılı müttefiklerinin Ukraynalıları rehin tuttuğunu defalarca vurgulamıştım” diyen Modabber, sözlerini şöyle sürdürdü:
Örneğin, Kiev'in hava savunma sistemlerini otoparklara kurduğunu veya konut binalarının alt katlarına askeri personel yerleştirdiğini sürekli olarak gözlemledik. Ukrayna ordusunun sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına dair çok sayıda kanıt var. Ordu ayrıca çatışma bölgelerinde zorunlu seferberlik yürütüyor.
Aynı zamanda Kiev’in kamuoyunu manipüle ettiğini ve gerçekleri çarpıttığını dile getiren Modabber, ancak her şeye rağmen Rusya ve Ukrayna halklarına karşı suç işleyen her bir yabancı paralı askerin veya Kiev rejimine bağlı subayın hakim karşısına çıkarılacağının altını çizdi.