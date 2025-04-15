https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/iranli-uzman-kiev-rejimi-ve-batili-muttefikleri-ukraynalilari-rehin-tutuyor-1095411267.html

İranlı uzman: Kiev rejimi ve Batılı müttefikleri Ukraynalıları rehin tutuyor

İranlı uzman: Kiev rejimi ve Batılı müttefikleri Ukraynalıları rehin tutuyor

Sputnik Türkiye

İranlı siyaset bilimci Modabber, Sumi şehrindeki askeri hedefe yönelik saldırıya ve sonuçlarına ilişkin yorumunda Ukrayna askerlerinin sivilleri canlı kalkan... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T17:39+0300

2025-04-15T17:39+0300

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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik İran’a demecinde Kiev rejiminin, Rus ordusunun Sumi’deki askeri hedefe düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.“Kiev rejimi ile NATO, Fransa ve İngiltere gibi Batılı müttefiklerinin Ukraynalıları rehin tuttuğunu defalarca vurgulamıştım” diyen Modabber, sözlerini şöyle sürdürdü:Aynı zamanda Kiev’in kamuoyunu manipüle ettiğini ve gerçekleri çarpıttığını dile getiren Modabber, ancak her şeye rağmen Rusya ve Ukrayna halklarına karşı suç işleyen her bir yabancı paralı askerin veya Kiev rejimine bağlı subayın hakim karşısına çıkarılacağının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/sumi-saldirisi-sirasinda-ukraynali-komutanlar-yabanci-uzmanlarla-savas-planlarini-gorusuyordu-1095406328.html

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