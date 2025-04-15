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Myanmar'da yıkım büyük: Depremzedeler hayatta kalma mücadelesi veriyor
Myanmar'da yıkım büyük: Depremzedeler hayatta kalma mücadelesi veriyor
Sputnik Türkiye
Myanmar’ın Mandalay kentinde meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede hayat neredeyse durma noktasına geldi. Eski temposuna dönmeye... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, myanmar, myanmar depremleri, deprem, afetzede
фото, fotoğraf, fotoğraf, myanmar, myanmar depremleri, deprem, afetzede

Myanmar'da yıkım büyük: Depremzedeler hayatta kalma mücadelesi veriyor

17:04 15.04.2025
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Myanmar’ın Mandalay kentinde meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede hayat neredeyse durma noktasına geldi. Eski temposuna dönmeye çalışan şehirde deprem 4 bine yakın can aldı.
© AA / Magdalena Chodownik

Myanmar’ın Mandalay kentinde yaşanan 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından şehir sakinleri, felaketin etkileriyle baş etmeye çalışıyor.

Myanmar’ın Mandalay kentinde yaşanan 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından şehir sakinleri, felaketin etkileriyle baş etmeye çalışıyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Magdalena Chodownik

Myanmar’ın Mandalay kentinde yaşanan 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından şehir sakinleri, felaketin etkileriyle baş etmeye çalışıyor.

© AA / Magdalena Chodownik

Yerle bir olan binalar, kesilen iletişim hatları ve çöken altyapı nedeniyle binlerce insan sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Yerle bir olan binalar, kesilen iletişim hatları ve çöken altyapı nedeniyle binlerce insan sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Magdalena Chodownik

Yerle bir olan binalar, kesilen iletişim hatları ve çöken altyapı nedeniyle binlerce insan sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

© AA / Magdalena Chodownik

Şu ana kadar resmi kaynaklara göre 4 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği felaketin bilançosunun daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor.

Şu ana kadar resmi kaynaklara göre 4 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği felaketin bilançosunun daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Magdalena Chodownik

Şu ana kadar resmi kaynaklara göre 4 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği felaketin bilançosunun daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor.

© AA / Magdalena Chodownik

Kentte insanlar, yardım kuruluşlarının dağıttığı yiyecek ve içecekler için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Kentte insanlar, yardım kuruluşlarının dağıttığı yiyecek ve içecekler için uzun kuyruklar oluşturuyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Magdalena Chodownik

Kentte insanlar, yardım kuruluşlarının dağıttığı yiyecek ve içecekler için uzun kuyruklar oluşturuyor.

© AA / Magdalena Chodownik

Bölgede kurulan geçici barınaklar yetersiz kalırken, bazı insanlar geceyi yıkıntılar arasında geçiriyor.

Bölgede kurulan geçici barınaklar yetersiz kalırken, bazı insanlar geceyi yıkıntılar arasında geçiriyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Magdalena Chodownik

Bölgede kurulan geçici barınaklar yetersiz kalırken, bazı insanlar geceyi yıkıntılar arasında geçiriyor.

© AA / Magdalena Chodownik

Uluslararası yardım çağrısında bulunan Myanmar hükümeti, özellikle tıbbi destek ve barınma malzemeleri konusunda acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Uluslararası yardım çağrısında bulunan Myanmar hükümeti, özellikle tıbbi destek ve barınma malzemeleri konusunda acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Magdalena Chodownik

Uluslararası yardım çağrısında bulunan Myanmar hükümeti, özellikle tıbbi destek ve barınma malzemeleri konusunda acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

© AA / Magdalena Chodownik

28 Mart'ta medyana gelen depremlerin ardından uluslararası yardım çağrısında bulunan Myanmar'a Türkiye'den GEA Arama Kurtarma derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri seferber edildi.

28 Mart&#x27;ta medyana gelen depremlerin ardından uluslararası yardım çağrısında bulunan Myanmar&#x27;a Türkiye&#x27;den GEA Arama Kurtarma derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri seferber edildi. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Magdalena Chodownik

28 Mart'ta medyana gelen depremlerin ardından uluslararası yardım çağrısında bulunan Myanmar'a Türkiye'den GEA Arama Kurtarma derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri seferber edildi.

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