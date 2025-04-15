Myanmar'da yıkım büyük: Depremzedeler hayatta kalma mücadelesi veriyor

Myanmar’ın Mandalay kentinde yaşanan 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından şehir sakinleri, felaketin etkileriyle baş etmeye çalışıyor.
Myanmar’ın Mandalay kentinde yaşanan 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından şehir sakinleri, felaketin etkileriyle baş etmeye çalışıyor.
Yerle bir olan binalar, kesilen iletişim hatları ve çöken altyapı nedeniyle binlerce insan sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor.
Yerle bir olan binalar, kesilen iletişim hatları ve çöken altyapı nedeniyle binlerce insan sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor.
Şu ana kadar resmi kaynaklara göre 4 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği felaketin bilançosunun daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor.
Şu ana kadar resmi kaynaklara göre 4 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği felaketin bilançosunun daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor.
Kentte insanlar, yardım kuruluşlarının dağıttığı yiyecek ve içecekler için uzun kuyruklar oluşturuyor.
Kentte insanlar, yardım kuruluşlarının dağıttığı yiyecek ve içecekler için uzun kuyruklar oluşturuyor.
Bölgede kurulan geçici barınaklar yetersiz kalırken, bazı insanlar geceyi yıkıntılar arasında geçiriyor.
Bölgede kurulan geçici barınaklar yetersiz kalırken, bazı insanlar geceyi yıkıntılar arasında geçiriyor.
Uluslararası yardım çağrısında bulunan Myanmar hükümeti, özellikle tıbbi destek ve barınma malzemeleri konusunda acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Uluslararası yardım çağrısında bulunan Myanmar hükümeti, özellikle tıbbi destek ve barınma malzemeleri konusunda acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
28 Mart'ta medyana gelen depremlerin ardından uluslararası yardım çağrısında bulunan Myanmar'a Türkiye'den GEA Arama Kurtarma derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri seferber edildi.
28 Mart'ta medyana gelen depremlerin ardından uluslararası yardım çağrısında bulunan Myanmar'a Türkiye'den GEA Arama Kurtarma derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri seferber edildi.