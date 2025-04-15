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Göçmen kuşların mola noktası: Yarışlı Gölü baharla canlandı
Göçmen kuşların mola noktası: Yarışlı Gölü baharla canlandı
Sputnik Türkiye
Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Yarışlı Gölü, Göller Yöresi2nin en küçük su kaynaklarından biri. Yarışlı Gölü, buna rağmen ekolojik değeriyle dikkat... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, burdur, yarışlı gölü
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, burdur, yarışlı gölü

Göçmen kuşların mola noktası: Yarışlı Gölü baharla canlandı

12:40 15.04.2025
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Yarışlı Gölü, Göller Yöresi2nin en küçük su kaynaklarından biri. Yarışlı Gölü, buna rağmen ekolojik değeriyle dikkat çekiyor.
© AA / Ekrem Şahin

Göller Yöresi’nin en küçük göllerinden biri olan Yarışlı Gölü, tuzlu ve alkali yapısıyla farklı bir kimyaya sahip bir göl.

Göller Yöresi’nin en küçük göllerinden biri olan Yarışlı Gölü, tuzlu ve alkali yapısıyla farklı bir kimyaya sahip bir göl. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Ekrem Şahin

Göller Yöresi’nin en küçük göllerinden biri olan Yarışlı Gölü, tuzlu ve alkali yapısıyla farklı bir kimyaya sahip bir göl.

© AA / Ekrem Şahin

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, beslenmelerine olanak sağladığı için göçmen kuşların durakları arasında yer alıyor.

Burdur&#x27;un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, beslenmelerine olanak sağladığı için göçmen kuşların durakları arasında yer alıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Ekrem Şahin

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, beslenmelerine olanak sağladığı için göçmen kuşların durakları arasında yer alıyor.

© AA / Ekrem Şahin

Çevredeki yamaçlardan süzülen sular ve yağışlarla beslenen Yarışlı Gölü, mevsimsel kuraklık dönemlerinde çekilse de yılın büyük bölümünde kuş gözlemcileri ve doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Çevredeki yamaçlardan süzülen sular ve yağışlarla beslenen Yarışlı Gölü, mevsimsel kuraklık dönemlerinde çekilse de yılın büyük bölümünde kuş gözlemcileri ve doğa tutkunlarını ağırlıyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Ekrem Şahin

Çevredeki yamaçlardan süzülen sular ve yağışlarla beslenen Yarışlı Gölü, mevsimsel kuraklık dönemlerinde çekilse de yılın büyük bölümünde kuş gözlemcileri ve doğa tutkunlarını ağırlıyor.

© AA / Ekrem Şahin

Biyolojik çeşitliliği ile öne çıkan gölde, flamingolardan yaban ördeklerine kadar birçok kuş türü gözlemlenebiliyor.

Biyolojik çeşitliliği ile öne çıkan gölde, flamingolardan yaban ördeklerine kadar birçok kuş türü gözlemlenebiliyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Ekrem Şahin

Biyolojik çeşitliliği ile öne çıkan gölde, flamingolardan yaban ördeklerine kadar birçok kuş türü gözlemlenebiliyor.

© AA / Ekrem Şahin

Göl, sunduğu besin kaynakları sayesinde göç yolları üzerindeki kuşlar için hayati bir mola noktası haline geliyor.

Göl, sunduğu besin kaynakları sayesinde göç yolları üzerindeki kuşlar için hayati bir mola noktası haline geliyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Ekrem Şahin

Göl, sunduğu besin kaynakları sayesinde göç yolları üzerindeki kuşlar için hayati bir mola noktası haline geliyor.

© AA / Ekrem Şahin

Doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin uğrak noktası haline gelen Yarışlı Gölü, hem görsel zenginliği hem de ekolojik önemiyle sessiz bir doğa harikası olarak varlığını sürdürüyor.

Doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin uğrak noktası haline gelen Yarışlı Gölü, hem görsel zenginliği hem de ekolojik önemiyle sessiz bir doğa harikası olarak varlığını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Ekrem Şahin

Doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin uğrak noktası haline gelen Yarışlı Gölü, hem görsel zenginliği hem de ekolojik önemiyle sessiz bir doğa harikası olarak varlığını sürdürüyor.

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