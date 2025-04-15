Göçmen kuşların mola noktası: Yarışlı Gölü baharla canlandı

Göller Yöresi’nin en küçük göllerinden biri olan Yarışlı Gölü, tuzlu ve alkali yapısıyla farklı bir kimyaya sahip bir göl.
Göller Yöresi’nin en küçük göllerinden biri olan Yarışlı Gölü, tuzlu ve alkali yapısıyla farklı bir kimyaya sahip bir göl.
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, beslenmelerine olanak sağladığı için göçmen kuşların durakları arasında yer alıyor.
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, beslenmelerine olanak sağladığı için göçmen kuşların durakları arasında yer alıyor.
Çevredeki yamaçlardan süzülen sular ve yağışlarla beslenen Yarışlı Gölü, mevsimsel kuraklık dönemlerinde çekilse de yılın büyük bölümünde kuş gözlemcileri ve doğa tutkunlarını ağırlıyor.
Çevredeki yamaçlardan süzülen sular ve yağışlarla beslenen Yarışlı Gölü, mevsimsel kuraklık dönemlerinde çekilse de yılın büyük bölümünde kuş gözlemcileri ve doğa tutkunlarını ağırlıyor.
Biyolojik çeşitliliği ile öne çıkan gölde, flamingolardan yaban ördeklerine kadar birçok kuş türü gözlemlenebiliyor.
Biyolojik çeşitliliği ile öne çıkan gölde, flamingolardan yaban ördeklerine kadar birçok kuş türü gözlemlenebiliyor.
Göl, sunduğu besin kaynakları sayesinde göç yolları üzerindeki kuşlar için hayati bir mola noktası haline geliyor.
Göl, sunduğu besin kaynakları sayesinde göç yolları üzerindeki kuşlar için hayati bir mola noktası haline geliyor.
Doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin uğrak noktası haline gelen Yarışlı Gölü, hem görsel zenginliği hem de ekolojik önemiyle sessiz bir doğa harikası olarak varlığını sürdürüyor.
Doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin uğrak noktası haline gelen Yarışlı Gölü, hem görsel zenginliği hem de ekolojik önemiyle sessiz bir doğa harikası olarak varlığını sürdürüyor.