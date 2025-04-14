https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/muglada-denize-dusen-balikcinin-cansiz-bedeni-kasta-bulundu-1095377668.html

Muğla'da denize düşen balıkçının cansız bedeni Kaş'ta bulundu

Muğla'da denize düşen balıkçının cansız bedeni Kaş'ta bulundu

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde balık avladığı tekneden denize düşen Enver Gencel’in (62) cansız bedeni, olaydan bir gün sonra Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T14:18+0300

2025-04-14T14:18+0300

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trajik olayda, balık avlarken tekneden denize düşen 62 yaşındaki Enver Gencel hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, bir gün sonra acı sonla noktalandı.Cansız bedeni kaş kıyılarında bulunduSahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda Gencel'in cansız bedeni, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan kıyısında bulundu. Denizden çıkarılan cenaze, Sahil Güvenlik birimlerince kıyıya getirildi.Cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildiOlay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, Enver Gencel’in cenazesi işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Yetkililer, ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi yapılacağını belirtti.Olay, Seydikemer ilçesi Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkiinde meydana geldi. Tek başına balık avladığı sırada dengesini kaybederek denize düştüğü belirlenen Gencel için jandarma ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri yoğun bir arama faaliyeti yürüttü.

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