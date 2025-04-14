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Muğla'da denize düşen balıkçının cansız bedeni Kaş'ta bulundu
Muğla'da denize düşen balıkçının cansız bedeni Kaş'ta bulundu
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde balık avladığı tekneden denize düşen Enver Gencel’in (62) cansız bedeni, olaydan bir gün sonra Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trajik olayda, balık avlarken tekneden denize düşen 62 yaşındaki Enver Gencel hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, bir gün sonra acı sonla noktalandı.Cansız bedeni kaş kıyılarında bulunduSahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda Gencel'in cansız bedeni, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan kıyısında bulundu. Denizden çıkarılan cenaze, Sahil Güvenlik birimlerince kıyıya getirildi.Cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildiOlay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, Enver Gencel’in cenazesi işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Yetkililer, ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi yapılacağını belirtti.Olay, Seydikemer ilçesi Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkiinde meydana geldi. Tek başına balık avladığı sırada dengesini kaybederek denize düştüğü belirlenen Gencel için jandarma ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri yoğun bir arama faaliyeti yürüttü.
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muğla, ceset, kaş
muğla, ceset, kaş

Muğla'da denize düşen balıkçının cansız bedeni Kaş'ta bulundu

14:18 14.04.2025
© AAMuğla cenaze
Muğla cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
© AA
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde balık avladığı tekneden denize düşen Enver Gencel’in (62) cansız bedeni, olaydan bir gün sonra Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan kıyısında bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu karaya çıkarılan cenaze, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trajik olayda, balık avlarken tekneden denize düşen 62 yaşındaki Enver Gencel hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, bir gün sonra acı sonla noktalandı.

Cansız bedeni kaş kıyılarında bulundu

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda Gencel'in cansız bedeni, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan kıyısında bulundu. Denizden çıkarılan cenaze, Sahil Güvenlik birimlerince kıyıya getirildi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, Enver Gencel’in cenazesi işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Yetkililer, ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi yapılacağını belirtti.
Olay, Seydikemer ilçesi Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkiinde meydana geldi. Tek başına balık avladığı sırada dengesini kaybederek denize düştüğü belirlenen Gencel için jandarma ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri yoğun bir arama faaliyeti yürüttü.
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