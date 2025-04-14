https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/msb-duyurdu-pence-kilit-bolgesinde-uc-yil-once-sehit-olan-uzman-cavusun-naasina-ulasildi-1095382011.html

MSB duyurdu: 'Pençe Kilit bölgesinde üç yıl önce şehit olan uzman çavuşun naaşına ulaşıldı'

MSB duyurdu: 'Pençe Kilit bölgesinde üç yıl önce şehit olan uzman çavuşun naaşına ulaşıldı'

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, 7 Temmuz 2022'de Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in cenazesine ulaşıldığını duyurdu. 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T16:14+0300

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2025-04-14T16:16+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

yaşar güler

nurettin tokyürek

şehit

şehit cenazesi

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Üç sene önce Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağaraya yapılan operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığı açıklandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de başsağlığı mesajı yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.Bakan Güler de başsağlığı mesajı yayımladıMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Kahraman silah arkadaşımız 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/mhp-genel-baskani-bahceliden-terorsuz-turkiye-cagrisi--ulkede-yeni-bir-siyasi-ve-toplumsal-hayat-1095012998.html

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milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), yaşar güler, nurettin tokyürek, şehit, şehit cenazesi