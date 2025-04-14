Kar tatili sonrası bahar Ankara'ya geldi

© AA / Cem Genco
Başkent Ankara'da ilkbaharın gelişiyle, ağaçlar çiçek açtı ve bitki örtüsü canlandı.
1/6
© AA / Cem Genco
Başkent Ankara'da ilkbaharın gelişiyle, ağaçlar çiçek açtı ve bitki örtüsü canlandı.
© AA / Cem Genco
Kar soğunun ardından dallar çiçek açtı.
2/6
© AA / Cem Genco
Kar soğunun ardından dallar çiçek açtı.
© AA / Cem Genco
11 Nisan Cuma günü kar fırtınası sebebiyle okullar tatil edilmişti.
3/6
© AA / Cem Genco
11 Nisan Cuma günü kar fırtınası sebebiyle okullar tatil edilmişti.
© AA / Cem Genco
Doğa, kar sonrası uyanmaya başladı.
4/6
© AA / Cem Genco
Doğa, kar sonrası uyanmaya başladı.
© AA / Cem Genco
Başkent Ankara'da ilkbaharın gelişiyle, bitki örtüsü canlandı.
5/6
© AA / Cem Genco
Başkent Ankara'da ilkbaharın gelişiyle, bitki örtüsü canlandı.
© AA / Cem Genco
Geçen haftaki kar fırtınasını, Nisan ayının süprizlerinden oldu
6/6
© AA / Cem Genco
Geçen haftaki kar fırtınasını, Nisan ayının süprizlerinden oldu