https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/ebeveynler-dikkat-asi-takviminde-yeni-donem-bugun-basliyor-alti-bilesenli-karma-asi-uygulanacak-1095369859.html
Ebeveynler dikkat: Aşı takviminde yeni dönem bugün başlıyor, altı bileşenli karma aşı uygulanacak
Ebeveynler dikkat: Aşı takviminde yeni dönem bugün başlıyor, altı bileşenli karma aşı uygulanacak
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Çocukluk dönemi aşı takviminde yeni döneme geçildi, altı bileşenli karma aşı uygulaması bugün başlıyor. 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T10:42+0300
2025-04-14T10:42+0300
2025-04-14T10:42+0300
sağlik
sağlık bakanlığı
aşı
hepatit b aşısı
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Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde yeni döneme geçildiğini duyurdu. Difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren 'altı bileşenli karma aşı' uygulaması bugün başlıyor. Önceki aşılarda Hepatit B bulunmuyordu. 2008'den beri uygulanan aşı sistemi değiştiSağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de 1998'den itibaren uygulanan hepatit B aşısı ile 2008'den bugüne uygulanan "beş bileşenli karma aşıyı" bir araya getiren "altı bileşenli karma aşı" uygulamasına bugün itibarıyla başlanacağı belirtildi.Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/avrupada-kizamik-alarmi-son-27-yilin-en-yuksek-vaka-sayisina-ulasildi-1094534239.html
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sağlık bakanlığı, aşı, hepatit b aşısı
sağlık bakanlığı, aşı, hepatit b aşısı
Ebeveynler dikkat: Aşı takviminde yeni dönem bugün başlıyor, altı bileşenli karma aşı uygulanacak
Çocukluk dönemi aşı takviminde yeni döneme geçildi, altı bileşenli karma aşı uygulaması bugün başlıyor.
Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde yeni döneme geçildiğini duyurdu. Difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren 'altı bileşenli karma aşı' uygulaması bugün başlıyor. Önceki aşılarda Hepatit B bulunmuyordu.
2008'den beri uygulanan aşı sistemi değişti
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de 1998'den itibaren uygulanan hepatit B aşısı ile 2008'den bugüne uygulanan "beş bileşenli karma aşıyı" bir araya getiren "altı bileşenli karma aşı" uygulamasına bugün itibarıyla başlanacağı belirtildi.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren 'altı bileşenli karma aşı' uygulaması sayesinde tek bir enjeksiyonla 6 hastalığa karşı bağışıklama sağlanacak. Sağlık Bakanlığınca temin edilen yeni aşılar, Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacak. Geçen dönemde beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları, 'altı bileşenli karma aşı' ile tamamlanacak."