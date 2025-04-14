https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/ebeveynler-dikkat-asi-takviminde-yeni-donem-bugun-basliyor-alti-bilesenli-karma-asi-uygulanacak-1095369859.html

Ebeveynler dikkat: Aşı takviminde yeni dönem bugün başlıyor, altı bileşenli karma aşı uygulanacak

Ebeveynler dikkat: Aşı takviminde yeni dönem bugün başlıyor, altı bileşenli karma aşı uygulanacak

Sputnik Türkiye

Çocukluk dönemi aşı takviminde yeni döneme geçildi, altı bileşenli karma aşı uygulaması bugün başlıyor. 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T10:42+0300

2025-04-14T10:42+0300

2025-04-14T10:42+0300

sağlik

sağlık bakanlığı

aşı

hepatit b aşısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0a/1059772483_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_379816137a6b262edcaceaafa9a25437.jpg

Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde yeni döneme geçildiğini duyurdu. Difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren 'altı bileşenli karma aşı' uygulaması bugün başlıyor. Önceki aşılarda Hepatit B bulunmuyordu. 2008'den beri uygulanan aşı sistemi değiştiSağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de 1998'den itibaren uygulanan hepatit B aşısı ile 2008'den bugüne uygulanan "beş bileşenli karma aşıyı" bir araya getiren "altı bileşenli karma aşı" uygulamasına bugün itibarıyla başlanacağı belirtildi.Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/avrupada-kizamik-alarmi-son-27-yilin-en-yuksek-vaka-sayisina-ulasildi-1094534239.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sağlık bakanlığı, aşı, hepatit b aşısı