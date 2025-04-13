https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/amasya-tasovada-46-buyuklugunde-deprem-1095359032.html
Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 13 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 17.43'te yerin 6.21 km derinliğinde... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T18:00+0300
2025-04-13T18:00+0300
2025-04-13T18:16+0300
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Amasya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin merkez üssü, Taşova ilçesi olarak belirlenirken, sarsıntı yerin 6.21 km derinliğinde kaydedildi. Bölgede hissedilen deprem sonrası AFAD, Amasya ve çevre illerde hasar veya can kaybı olup olmadığını araştırıyor. Amasya Valiliği, ilk belirlemelere göre şimdilik önemli bir hasar bildirilmezken, halkın tedbirli olmasını istedi.Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama Amasya'da yaşanan 4.6'lık deprem, Taşova’nın yanı sıra Tokat, Samsun, Çorum ve Sivas'ın bazı ilçelerinde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/vanda-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095355425.html
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), amasya, amasya valiliği
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), amasya, amasya valiliği
Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem
18:00 13.04.2025 (güncellendi: 18:16 13.04.2025)
Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 13 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 17.43'te yerin 6.21 km derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Amasya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü, Taşova ilçesi olarak belirlenirken, sarsıntı yerin 6.21 km derinliğinde kaydedildi. Bölgede hissedilen deprem sonrası AFAD, Amasya ve çevre illerde hasar veya can kaybı olup olmadığını araştırıyor. Amasya Valiliği, ilk belirlemelere göre şimdilik önemli bir hasar bildirilmezken, halkın tedbirli olmasını istedi.
Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Amasya'da yaşanan 4.6'lık deprem, Taşova’nın yanı sıra Tokat, Samsun, Çorum ve Sivas'ın bazı ilçelerinde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Amasya Taşova’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.