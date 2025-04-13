https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/amasya-tasovada-46-buyuklugunde-deprem-1095359032.html

Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 13 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 17.43'te yerin 6.21 km derinliğinde... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T18:00+0300

2025-04-13T18:00+0300

2025-04-13T18:16+0300

son depremler

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

amasya

amasya valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092742919_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_34646878f263d3aaa0c9b104e1a31a30.jpg

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Amasya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin merkez üssü, Taşova ilçesi olarak belirlenirken, sarsıntı yerin 6.21 km derinliğinde kaydedildi. Bölgede hissedilen deprem sonrası AFAD, Amasya ve çevre illerde hasar veya can kaybı olup olmadığını araştırıyor. Amasya Valiliği, ilk belirlemelere göre şimdilik önemli bir hasar bildirilmezken, halkın tedbirli olmasını istedi.Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama Amasya'da yaşanan 4.6'lık deprem, Taşova’nın yanı sıra Tokat, Samsun, Çorum ve Sivas'ın bazı ilçelerinde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/vanda-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095355425.html

amasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), amasya, amasya valiliği