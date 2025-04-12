https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/binis-karti-tarihe-mi-karisiyor-havalimanlarinda-yeni-donem--1095346504.html

Biniş kartı tarihe mi karışıyor? Havalimanlarında yeni dönem

Biniş kartı tarihe mi karışıyor? Havalimanlarında yeni dönem

Sputnik Türkiye

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, dijital kimlik ve temassız seyahat uygulamaları için düğmeye bastı. Uçuş öncesi biniş kartı alma ve check-in yapma, yeni... 12.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-12T15:59+0300

2025-04-12T15:59+0300

2025-04-12T15:59+0300

yaşam

uluslararası sivil havacılık örgütü

icao

biniş kartı

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Havalimanlarında yolcuları yakından ilgilendiren bir dönüşüm başlıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), geleneksel check-in ve biniş kartı uygulamalarını dijital sistemlerle değiştirmek için yeni kurallar yayınladı. Amaç, hem güvenlik hem de hız açısından seyahati kolaylaştırmak.The Times'ın haberine göre ICAO'nun çağrısıyla birlikte dünya genelindeki havayolu şirketleri, mobil check-in, dijital kimlik doğrulama ve biyometrik yüz tanıma gibi teknolojileri daha yaygın kullanmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, bazı ülkelerde pasaport ve biniş kartı yerine kimlik kartıyla uçağa binmenin önü açılırken, bazı havayolları da fiziksel kontuarları kaldırmaya başladı.Havalimanında cep telefonu yeterli olacakÖzellikle Avrupa’da bazı havayolları, 2025 yılı itibarıyla check-in işlemlerini tamamen mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirmeyi planlıyor. Yolcunun uçuş bilgileri, dijital kimliği ve biniş izni tek bir QR kodda toplanacak. Biniş kartı gösterme zorunluluğu ortadan kalkarken, güvenlik kontrolünde biyometrik taramalarla geçiş sağlanacak.

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Sputnik Türkiye

uluslararası sivil havacılık örgütü, icao, biniş kartı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi