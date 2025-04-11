Kapadokya bahar ortasında beyaza büründü

Kapadokya'da ilkbaharda çiçeklerin açtığı vadiler, beyaz örtüyle kaplandı.
Kapadokya'da ilkbaharda çiçeklerin açtığı vadiler, beyaz örtüyle kaplandı.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.
Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya'da açan çiçekler kar altında kaldı.
Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya'da açan çiçekler kar altında kaldı.
Hava koşulları nedeniyle balon turlarının ertelendiği bölgede turistler vadi yürüyüşü yaptı.
Hava koşulları nedeniyle balon turlarının ertelendiği bölgede turistler vadi yürüyüşü yaptı.
Turistler kar manzarasında fotoğraf çekti.
Turistler kar manzarasında fotoğraf çekti.