https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/firari-deve-kusu-yalnizliktan-depresyona-girdi-iyi-bir-es-araniyor-1095313175.html

Firari deve kuşu yalnızlıktan 'depresyona' girdi: İyi bir eş aranıyor!

Firari deve kuşu yalnızlıktan 'depresyona' girdi: İyi bir eş aranıyor!

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da çiti aşarak firar eden ve kendisini büyüten kişinin yanına giden görüntüleriyle tanınan firari deve kuşu yalnızlıktan depresyona girdi. Uzmanlar... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T11:40+0300

2025-04-11T11:40+0300

2025-04-11T11:40+0300

yaşam

diyarbakır

deve kuşu

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Türkiye onu Diyarbakır'da eski sahibinin yanına dönmek için çitleri aşıp otoyolda koştuğu görüntülerle tanıdı. O görüntülerdeki 'deve kuşu Hüdhüd', yalnızlıktan depresyona girdi. Dicle Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan İçen, "Yalnız olmasından kaynaklı bir anksiyete durumu tespit ettik. En kısa zamanda deve kuşuna bir eş bulmamız lazım" dedi. Yalnızlıktan bunaldıDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi uzmanları sahibinin "Hüdhüd" adını verdiği deve kuşunu muayene etti. DÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi ve Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan İçen de sahibine dönüşü sırasında deve kuşunun yoğun bir stres yaşadığını ifade ederek, eve ulaştıktan sonra sahibiyle olan bağı sayesinde stresinin azaldığını kaydetti.Normalde deve kuşlarının yabancı kişiler gördüğünde paniklediğini, tepki gösterdiğini dile getiren İçen, "Bu tepkiyi görmedik, muayene etmemize müsaade etti. Muayenede yalnız olmasından kaynaklı bir anksiyete durumu tespit ettik. Onun dışında sağlık olarak bir problemi yok. Sahibi de deve kuşu ile ciddi bir bağ kurmuş. En kısa zamanda deve kuşuna bir eş bulmamız lazım ki depresyondan çıkartabilelim. Hem sahibine hem de deve kuşuna destek olmak isteyenlere bir çağrıda bulunmak istiyoruz, imkanı olanlar bu deve kuşuna bir eş bulsun." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/hediye-edildigi-is-yerinden-kacan-deve-kusu-tel-orguleri-asti-kara-yolunu-kullandi-buyutuldugu-1093722507.html

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diyarbakır, deve kuşu