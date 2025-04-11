https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/erdogan-bin-yildir-bu-topraklardayiz-nice-asirlar-boyunca-yine-burada-olacagiz-1095326891.html
Erdoğan: Bin yıldır bu topraklardayız, nice asırlar boyunca yine burada olacağız
Erdoğan: Bin yıldır bu topraklardayız, nice asırlar boyunca yine burada olacağız
Sputnik Türkiye
4. Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin yıldır buradayız, bu topraklardayız. İnşallah nice asırlar boyunca yine... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T16:00+0300
2025-04-11T16:00+0300
2025-04-11T16:44+0300
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antalya
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2025) resmi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan barışın savaştan daha fazla emek istediğini belirterek "Biz kolayı değil her zaman zoru seçtik" dedi. Erdoğan "Bin yıldır buradayız, bu topraklardayız. İnşallah nice asırlar boyunca yine burada olacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Komşularla iyi ilişkiler tesis ederek, çatışan taraflar arasında diyalog köprüleri kurarak ülkemiz etrafında barış ve güvenlik kuşağı oluşturma çabasındayız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/rus-disislerinden-lavrovun-turkiye-ziyaretine-iliskin-aciklama-1095324080.html
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antalya, recep tayyip erdoğan, antalya diplomasi forumu
antalya, recep tayyip erdoğan, antalya diplomasi forumu
Erdoğan: Bin yıldır bu topraklardayız, nice asırlar boyunca yine burada olacağız
16:00 11.04.2025 (güncellendi: 16:44 11.04.2025)
4. Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin yıldır buradayız, bu topraklardayız. İnşallah nice asırlar boyunca yine burada olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2025) resmi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan barışın savaştan daha fazla emek istediğini belirterek "Biz kolayı değil her zaman zoru seçtik" dedi.
Erdoğan "Bin yıldır buradayız, bu topraklardayız. İnşallah nice asırlar boyunca yine burada olacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Komşularla iyi ilişkiler tesis ederek, çatışan taraflar arasında diyalog köprüleri kurarak ülkemiz etrafında barış ve güvenlik kuşağı oluşturma çabasındayız" ifadelerini kullandı.