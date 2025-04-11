https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/erdogan-bin-yildir-bu-topraklardayiz-nice-asirlar-boyunca-yine-burada-olacagiz-1095326891.html

Erdoğan: Bin yıldır bu topraklardayız, nice asırlar boyunca yine burada olacağız

Erdoğan: Bin yıldır bu topraklardayız, nice asırlar boyunca yine burada olacağız

Sputnik Türkiye

4. Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin yıldır buradayız, bu topraklardayız. İnşallah nice asırlar boyunca yine... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T16:00+0300

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türki̇ye

antalya

recep tayyip erdoğan

antalya diplomasi forumu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2025) resmi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan barışın savaştan daha fazla emek istediğini belirterek "Biz kolayı değil her zaman zoru seçtik" dedi. Erdoğan "Bin yıldır buradayız, bu topraklardayız. İnşallah nice asırlar boyunca yine burada olacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Komşularla iyi ilişkiler tesis ederek, çatışan taraflar arasında diyalog köprüleri kurarak ülkemiz etrafında barış ve güvenlik kuşağı oluşturma çabasındayız" ifadelerini kullandı.

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antalya, recep tayyip erdoğan, antalya diplomasi forumu