https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/adalet-bakani-tunc-yargimiz-her-zamankinden-bagimsiz-ve-tarafsizdir-1095334592.html
Adalet Bakanı Tunç: Yargımız, her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır
Adalet Bakanı Tunç: Yargımız, her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Kütahya Adalet Sarayı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, "Yargımız, her zamankinden... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargımız, her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır. Bunu, hazmedemeyenler var. Bugün, 'Türkiye, hukuk devletidir' dediğimde bundan rahatsız olanlar, 27 Mayıs, 28 Şubat, 12 Eylül yargısından hiç rahatsız olmuşlar mıdır? Yargı tarihimize baktığımızda, maalesef vesayetçi yargı anlayışının etkisinde olduğu dönemler oldu, ama o artık geride kaldı" dedi.Adaletin haklıya hakkını gecikmeden vermek anlamına geldiğini belirten Tunç, "Adalet, toplumsal barışın, huzurun teminatıdır. Devletin, mülkün temelidir, adalet. Devletin gayesi, adaleti sağlamaktır. Adaleti gerçekleştirebilmek için hukuk devleti, şarttır" diye konuştu.Tarafsız ve bağımsız yargının önemine değinen Tunç, şunları kaydetti:'Meclisin gündemine ceza adaletiyle ilgili önemli bir yargı paketi gelecek'Bakan Tunç, Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kamuoyuyla yakın zamanda paylaşıldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/putin-ve-trumpin-ozel-temsilcisi-witkoff-arasindaki-gorusme-basladi-1095331574.html
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yılmaz tunç, adalet bakanlığı, laik, demokratik, hukuk, devlet
yılmaz tunç, adalet bakanlığı, laik, demokratik, hukuk, devlet
Adalet Bakanı Tunç: Yargımız, her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır
Adalet Bakanı Tunç, Kütahya Adalet Sarayı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, "Yargımız, her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır. Bunu, hazmedemeyenler var" cümlelerini kaydetti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargımız, her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır. Bunu, hazmedemeyenler var. Bugün, 'Türkiye, hukuk devletidir' dediğimde bundan rahatsız olanlar, 27 Mayıs, 28 Şubat, 12 Eylül yargısından hiç rahatsız olmuşlar mıdır? Yargı tarihimize baktığımızda, maalesef vesayetçi yargı anlayışının etkisinde olduğu dönemler oldu, ama o artık geride kaldı" dedi.
Adaletin haklıya hakkını gecikmeden vermek anlamına geldiğini belirten Tunç, "Adalet, toplumsal barışın, huzurun teminatıdır. Devletin, mülkün temelidir, adalet. Devletin gayesi, adaleti sağlamaktır. Adaleti gerçekleştirebilmek için hukuk devleti, şarttır" diye konuştu.
Tarafsız ve bağımsız yargının önemine değinen Tunç, şunları kaydetti:
Türkiye, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. 'Türkiye, hukuk devletidir' dediğimde 'Adalet Bakanı, niye bunu sık tekrar ediyor?' diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik bir hukuk devletidir. Yargımız, her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır. Bunu, hazmedemeyenler var. Bugün, 'Türkiye, hukuk devletidir' dediğimde bundan rahatsız olanlar, 27 Mayıs, 28 Şubat, 12 Eylül yargısından hiç rahatsız olmuşlar mıdır? Yargı tarihimize baktığımızda, maalesef vesayetçi yargı anlayışının etkisinde olduğu dönemler oldu, ama o artık geride kaldı. O günleri geride bıraktık. Bugün demokratik hukuk devletine saygılı, milli iradenin yanında duran, darbecileri, cuntacıları yargılayan, yolsuzluktan da teröristten de hesap soran, millet adına karar veren bir yargı sistemimiz var.
'Meclisin gündemine ceza adaletiyle ilgili önemli bir yargı paketi gelecek'
Bakan Tunç, Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kamuoyuyla yakın zamanda paylaşıldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
Orada hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sisteminin tesisi noktasında 264 önemli hedef var. Bunları inşallah önümüzdeki 4 yıl içerisinde, kısa, orta, uzun vadeli planlar şeklinde inşallah gerçekleştireceğiz. Bir kısmı yasal düzenleme gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde, çok kısa bir zaman içerisinde meclisin gündemine ceza adaletiyle ilgili önemli bir yargı paketi gelecek ve özellikle ceza adaletinin hem soruşturma kısmı hem kovuşturma kısmı hem de infaz aşamasıyla ilgili önemli yasal düzenlemeleri, milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. Onun dışında hukuk yargılamaları ve idari yargılama süreçlerinin hızlandırılmasıyla ilgili ikinci bir paketimiz olacak ve onu da meclis yaz dönemi için ara vermeden önce milletvekillerimizin takdirlerine arz etmek istiyoruz.
Burada özellikle 5 önemli amacımız var; adli teşkilatımızın kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve süreçleri daha da hızlandırmak. Uzun süren duruşmalar yerine daha kısa sürede duruşma verilerek ve duruşmalarının özellikle ceza mahkemesinde kesintisiz yapılması ilkesini uygulamak, hem istinaf da uzamayı engellemek hem de temyiz sürecinde gecikmeksizin karar verilmesinin yollarını aşacak birtakım yasal düzenlemeler ve idari uygulamaları inşallah hayata geçeceğiz.