Adalet Bakanı Tunç: Yargımız, her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır

Orada hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sisteminin tesisi noktasında 264 önemli hedef var. Bunları inşallah önümüzdeki 4 yıl içerisinde, kısa, orta, uzun vadeli planlar şeklinde inşallah gerçekleştireceğiz. Bir kısmı yasal düzenleme gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde, çok kısa bir zaman içerisinde meclisin gündemine ceza adaletiyle ilgili önemli bir yargı paketi gelecek ve özellikle ceza adaletinin hem soruşturma kısmı hem kovuşturma kısmı hem de infaz aşamasıyla ilgili önemli yasal düzenlemeleri, milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. Onun dışında hukuk yargılamaları ve idari yargılama süreçlerinin hızlandırılmasıyla ilgili ikinci bir paketimiz olacak ve onu da meclis yaz dönemi için ara vermeden önce milletvekillerimizin takdirlerine arz etmek istiyoruz.

Burada özellikle 5 önemli amacımız var; adli teşkilatımızın kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve süreçleri daha da hızlandırmak. Uzun süren duruşmalar yerine daha kısa sürede duruşma verilerek ve duruşmalarının özellikle ceza mahkemesinde kesintisiz yapılması ilkesini uygulamak, hem istinaf da uzamayı engellemek hem de temyiz sürecinde gecikmeksizin karar verilmesinin yollarını aşacak birtakım yasal düzenlemeler ve idari uygulamaları inşallah hayata geçeceğiz.