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ABD-Çin ticaret savaşında en çok etkilenen ürünler neler?
ABD-Çin ticaret savaşında en çok etkilenen ürünler neler?
Sputnik Türkiye
ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, Başkan Donald Trump’ın Çin mallarına uygulamaya koyduğu ek vergiler ve buna karşılık Çin’in aldığı misilleme... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T01:04+0300
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dünya ticaret örgütü (dtö)
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ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik açıkladığı vergiler ve Çin'in misilleme vergilerinin ardından gittikçe alevleniyor. Yeni gümrük vergilerinin devreye girmesiyle ise pek çok ürün söz konusu tarifelerden etkileniyor.Uluslararası Para Fonu'na göre ABD ve Çin birlikte küresel ekonominin yaklaşık yüzde 43'ünü oluşturuyor. Çin ise dünyanın en büyük üreticileri konumunda, bu ise sanıldığından daha fazla ürünün etkilendiği anlamına geliyor.Hangi ürünler etkilenecek?Dünya Ticaret Örgütü Uluslararası Ticaret Merkezi'nin verilerine göre, Çin'den ABD'ye 2024'te 525 milyar dolar değerinde ürün ihraç edildi. Bu ürünler arasında, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, çeşitli emtia, pil, motorlu taşıt parçaları, oyuncaklar, aydınlatma ürünleri, mobilyalar, plastik ürünler, sandalyeler, su ısıtıcıları, saç kurutma makineleri, video monitörleri başı çekiyor.ABD'den Çin'e ise 2024'te 144 milyar dolar değerinde ürün ihraç edildi. Bu ürünler arasında, Soya fasulyesi, Yarı iletkenler, Aşılar, Doğal gaz, Ham petrol, Motorlu taşıtlar ve parçaları, Yarı iletken imalat makineleri, Tıbbi cihazlar, Bakır hurdası, Etilen polimerleri yoğunlukta gözüküyor. Piyasalar çoktan etkilendiABD'nin gümrük tarifelerine Çin yönetiminden gelen misillemelerle küresel piyasalarda artan risk algısı dünya borsalarında sert dalgalanmalara neden oluyor.Ticaret savaşının etkileriyle 74 bin 567.02 dolara kadar gerileyen Bitcoin, Trump'ın beklenmedik 90 günlük tarife ertelemesi açıklamasının ardından yüzde 7'lik artışla 83 bin dolara kadar ulaşmışken Çin'e gümrük tarifesini yüzde 145 seviyesine yükseltmesiyle 79 bin 819.98 dolara kadar geriledi. Borsalar, kırmızı ve yeşil renkler arasında hızlı değişimler gösteriyor. Altın piyasasında ise ons altın 3 bin 174 dolar seviyesini aşarak rekor seviyelere çıktı.Türkiye'ye etkileri neler?Trump'ın gümrük vergilerinde asgari vergi uygulayacağını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi öngörülen ABD'nin yeni tarife artışlarının piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin ihracatı için riskler bulunmasına rağmen bazı sektörlere oranla avantaj yakalanabileceğini ifade etmişti.Daha sonra Şimşek, Financial Times'a verdiği röportajda "Daha sorunlu gelişmekte olan ekonomilerden olumlu bir şekilde ayrışabileceğini umuyor ve buna inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
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abd, çin, dünya ticaret örgütü (dtö), ihracat, ihracat hacmi, i̇hracat rakamları
abd, çin, dünya ticaret örgütü (dtö), ihracat, ihracat hacmi, i̇hracat rakamları

ABD-Çin ticaret savaşında en çok etkilenen ürünler neler?

01:04 11.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD Çin
ABD Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, Başkan Donald Trump’ın Çin mallarına uygulamaya koyduğu ek vergiler ve buna karşılık Çin’in aldığı misilleme kararlarıyla giderek tırmanıyor. Peki hangi mallar bu savaştan etkileniyor?
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik açıkladığı vergiler ve Çin'in misilleme vergilerinin ardından gittikçe alevleniyor. Yeni gümrük vergilerinin devreye girmesiyle ise pek çok ürün söz konusu tarifelerden etkileniyor.
Uluslararası Para Fonu'na göre ABD ve Çin birlikte küresel ekonominin yaklaşık yüzde 43'ünü oluşturuyor. Çin ise dünyanın en büyük üreticileri konumunda, bu ise sanıldığından daha fazla ürünün etkilendiği anlamına geliyor.

Hangi ürünler etkilenecek?

Dünya Ticaret Örgütü Uluslararası Ticaret Merkezi'nin verilerine göre, Çin'den ABD'ye 2024'te 525 milyar dolar değerinde ürün ihraç edildi. Bu ürünler arasında, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, çeşitli emtia, pil, motorlu taşıt parçaları, oyuncaklar, aydınlatma ürünleri, mobilyalar, plastik ürünler, sandalyeler, su ısıtıcıları, saç kurutma makineleri, video monitörleri başı çekiyor.
ABD'den Çin'e ise 2024'te 144 milyar dolar değerinde ürün ihraç edildi. Bu ürünler arasında, Soya fasulyesi, Yarı iletkenler, Aşılar, Doğal gaz, Ham petrol, Motorlu taşıtlar ve parçaları, Yarı iletken imalat makineleri, Tıbbi cihazlar, Bakır hurdası, Etilen polimerleri yoğunlukta gözüküyor.

Piyasalar çoktan etkilendi

ABD'nin gümrük tarifelerine Çin yönetiminden gelen misillemelerle küresel piyasalarda artan risk algısı dünya borsalarında sert dalgalanmalara neden oluyor.
Ticaret savaşının etkileriyle 74 bin 567.02 dolara kadar gerileyen Bitcoin, Trump'ın beklenmedik 90 günlük tarife ertelemesi açıklamasının ardından yüzde 7'lik artışla 83 bin dolara kadar ulaşmışken Çin'e gümrük tarifesini yüzde 145 seviyesine yükseltmesiyle 79 bin 819.98 dolara kadar geriledi. Borsalar, kırmızı ve yeşil renkler arasında hızlı değişimler gösteriyor. Altın piyasasında ise ons altın 3 bin 174 dolar seviyesini aşarak rekor seviyelere çıktı.

Türkiye'ye etkileri neler?

Trump'ın gümrük vergilerinde asgari vergi uygulayacağını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi öngörülen ABD'nin yeni tarife artışlarının piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin ihracatı için riskler bulunmasına rağmen bazı sektörlere oranla avantaj yakalanabileceğini ifade etmişti.
Daha sonra Şimşek, Financial Times'a verdiği röportajda "Daha sorunlu gelişmekte olan ekonomilerden olumlu bir şekilde ayrışabileceğini umuyor ve buna inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
DÜNYA
Trump: Çin ile anlaşma yapabilmeyi çok isteriz
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