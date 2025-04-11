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Mersin'in gizli cenneti: Yerköprü Şelalesi
Mersin'in gizli cenneti: Yerköprü Şelalesi
Sputnik Türkiye
Mersin'in Mut ilçesinde, doğanın adeta tablo gibi sergilendiği Yerköprü Şelalesi, bahar aylarında ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T15:46+0300
2025-04-11T15:46+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, şelale, ermenek, kanyon
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, şelale, ermenek, kanyon
Mersin'in gizli cenneti: Yerköprü Şelalesi
Mersin'in Mut ilçesinde, doğanın adeta tablo gibi sergilendiği Yerköprü Şelalesi, bahar aylarında ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
© AA / İsmail Aslandağ
Yerköprü Şelalesi, Ermenek Çayı üzerinde bulunuyor ve 2011 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 'tabiat anıtı' ilan edildi.
Yerköprü Şelalesi, Ermenek Çayı üzerinde bulunuyor ve 2011 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 'tabiat anıtı' ilan edildi.
© AA / İsmail Aslandağ
Yaklaşık 30 metre yüksekten dökülen suların oluşturduğu serin hava, çevresindeki yeşilliklerle birleşince ortaya huzur dolu bir atmosfer çıkıyor
Yaklaşık 30 metre yüksekten dökülen suların oluşturduğu serin hava, çevresindeki yeşilliklerle birleşince ortaya huzur dolu bir atmosfer çıkıyor
© AA / İsmail Aslandağ
Şelalenin etrafında yer alan yürüyüş parkurları, köprüler ve seyir terasları ise doğayla baş başa kalmak isteyen ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.
Şelalenin etrafında yer alan yürüyüş parkurları, köprüler ve seyir terasları ise doğayla baş başa kalmak isteyen ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.
© AA / İsmail Aslandağ
Gezende Kanyonu’nun büyüleyici yapısıyla birleşen Yerköprü, hem yerli hem yabancı turistlerin her yıl daha fazla ilgisini çekmekte.
Gezende Kanyonu’nun büyüleyici yapısıyla birleşen Yerköprü, hem yerli hem yabancı turistlerin her yıl daha fazla ilgisini çekmekte.
© AA / İsmail Aslandağ
Bölgeye gelenler yalnızca bir şelale değil, aynı zamanda doğal yaşamın, sessizliğin ve huzurun merkezine adım atmış oluyor.
Bölgeye gelenler yalnızca bir şelale değil, aynı zamanda doğal yaşamın, sessizliğin ve huzurun merkezine adım atmış oluyor.