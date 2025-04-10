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Karaman'da lale tarlası beyaz örtüyle kaplandı
Karaman'da lale tarlası beyaz örtüyle kaplandı
Sputnik Türkiye
Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde yer alan lale tarlası, nisan ayında yağan karla birlikte büyüleyici bir manzaraya büründü. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T16:21+0300
2025-04-10T16:21+0300
2025-04-10T16:21+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, karaman, lale, kar yağışı
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, karaman, lale, kar yağışı
Karaman'da lale tarlası beyaz örtüyle kaplandı
Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde yer alan lale tarlası, nisan ayında yağan karla birlikte büyüleyici bir manzaraya büründü.
© AA / Seyit Konyalı
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde bulunan lale tarlası, kar yağışı ile beyaza büründü.
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde bulunan lale tarlası, kar yağışı ile beyaza büründü.
© AA / Seyit Konyalı
Normalde rengarenk görüntüsüyle dikkat çeken tarlayı örten beyaz kar, lalelerle birleşince ortaya kartpostallık kareler çıktı.
Normalde rengarenk görüntüsüyle dikkat çeken tarlayı örten beyaz kar, lalelerle birleşince ortaya kartpostallık kareler çıktı.
© AA / Seyit Konyalı
Geçtiğimiz hafta çiçek açan laleler fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olmuştu.
Geçtiğimiz hafta çiçek açan laleler fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olmuştu.
© AA / Seyit Konyalı
Beklenmedik Nisan karı, hem çiftçileri hem de ziyaretçileri şaşırttı.
Beklenmedik Nisan karı, hem çiftçileri hem de ziyaretçileri şaşırttı.
© AA / Seyit Konyalı
Karla kaplanan laleler, soğuk havaya rağmen tüm güzellikleriyle ayakta kalmayı başardı.
Karla kaplanan laleler, soğuk havaya rağmen tüm güzellikleriyle ayakta kalmayı başardı.
© AA / Seyit Konyalı
Pembe ve sarı renkli laleler görenleri büyüledi.
Pembe ve sarı renkli laleler görenleri büyüledi.