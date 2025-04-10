İstanbul'daki 2. Rusya-ABD görüşmesi başladı
10:04 10.04.2025 (güncellendi: 10:54 10.04.2025)
rusya istanbul başkonsolosluğu
Abone ol
Diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerini normale döndürmenin yollarını arayan Rusya ve ABD heyetleri, bu kapsamdaki 2. görüşme için yine İstanbul'da buluştu.
Rusya ve ABD'nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyetler, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya geldi.
Rus heyetine Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev başkanlık ederken ABD tarafının başında ise Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sonata Coulter bulunuyor.
Rus heyetine Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev başkanlık ederken ABD tarafının başında ise Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sonata Coulter bulunuyor.
Gündemde çok önemli konular var
27 Şubat'ta ilk kez ABD Başkonsolosluğu'nun Arnavutköy'deki rezidansında bir araya gelen heyetler, bugünkü görüşmede de diplomatik temsilciliklerin durumunu ele alacak.
Taraflar özellikle diplomatik misyonlara bankacılık hizmetleri sunulması, el koyulan Rus diplomatik mülklerinin iadesi, diplomatik personele vize verilmesi ve seyahat kolaylığı sağlanması, Rusya ile ABD arasında direkt uçuşların başlatılması gibi başlıklar üzerine yoğunlaşacak.
Taraflar özellikle diplomatik misyonlara bankacılık hizmetleri sunulması, el koyulan Rus diplomatik mülklerinin iadesi, diplomatik personele vize verilmesi ve seyahat kolaylığı sağlanması, Rusya ile ABD arasında direkt uçuşların başlatılması gibi başlıklar üzerine yoğunlaşacak.
Diplomatik misyonlara yönelik bankacılık hizmetleri için anlaşma sağlandı
Washington Büyükelçisi Darçiyev, dün İstanbul'a indikten sonra verdiği demeçte, iki ülkenin kendi diplomatik misyonlarına bankacılık hizmetleri sunması konusunda ABD'yle anlaştıklarını açıklamıştı.
Darçiyev, "Liderlerin açtığı fırsat penceresi sayesinde, örneğin Rusya ve ABD'nin diplomatik misyonlarına yönelik bankacılık hizmetleri için karşılıklı garantiler konusunda mutabakata varmayı başardık. Buna başkentlerden temsilciliklere yapılan işlemlerin yanı sıra Rusya'nın BM ve [diğer] uluslararası kuruluşlarına yatırdığı katkı paylarının kesintisiz olmasının sağlanması da dahil" demişti.
Darçiyev, "Liderlerin açtığı fırsat penceresi sayesinde, örneğin Rusya ve ABD'nin diplomatik misyonlarına yönelik bankacılık hizmetleri için karşılıklı garantiler konusunda mutabakata varmayı başardık. Buna başkentlerden temsilciliklere yapılan işlemlerin yanı sıra Rusya'nın BM ve [diğer] uluslararası kuruluşlarına yatırdığı katkı paylarının kesintisiz olmasının sağlanması da dahil" demişti.
İlk görüşme 6 saatten uzun sürdü
27 Şubat'ta sabah saat 10:00 sularında başlayan Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki görüşme, 6 saatten uzun sürmüştü.
Bugünkü görüşmenin kaç saat süreceğine dair herhangi bir bilgi bulunmazken, Rus ve ABD'li temsilcilerin ilk görüşmeden sonra olduğu gibi bugün de bir basın açıklaması yapmayacağı bildirildi.
Bugünkü görüşmenin kaç saat süreceğine dair herhangi bir bilgi bulunmazken, Rus ve ABD'li temsilcilerin ilk görüşmeden sonra olduğu gibi bugün de bir basın açıklaması yapmayacağı bildirildi.