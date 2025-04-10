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İstanbul'daki 2. Rusya-ABD görüşmesi başladı
İstanbul'daki 2. Rusya-ABD görüşmesi başladı
Sputnik Türkiye
Diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerini normale döndürmenin yollarını arayan Rusya ve ABD heyetleri, bu kapsamdaki 2. görüşme için yine İstanbul'da buluştu. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya ve ABD'nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyetler, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya geldi.Rus heyetine Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev başkanlık ederken ABD tarafının başında ise Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sonata Coulter bulunuyor.Gündemde çok önemli konular var27 Şubat'ta ilk kez ABD Başkonsolosluğu'nun Arnavutköy'deki rezidansında bir araya gelen heyetler, bugünkü görüşmede de diplomatik temsilciliklerin durumunu ele alacak.Taraflar özellikle diplomatik misyonlara bankacılık hizmetleri sunulması, el koyulan Rus diplomatik mülklerinin iadesi, diplomatik personele vize verilmesi ve seyahat kolaylığı sağlanması, Rusya ile ABD arasında direkt uçuşların başlatılması gibi başlıklar üzerine yoğunlaşacak.Diplomatik misyonlara yönelik bankacılık hizmetleri için anlaşma sağlandıWashington Büyükelçisi Darçiyev, dün İstanbul'a indikten sonra verdiği demeçte, iki ülkenin kendi diplomatik misyonlarına bankacılık hizmetleri sunması konusunda ABD'yle anlaştıklarını açıklamıştı.Darçiyev, "Liderlerin açtığı fırsat penceresi sayesinde, örneğin Rusya ve ABD'nin diplomatik misyonlarına yönelik bankacılık hizmetleri için karşılıklı garantiler konusunda mutabakata varmayı başardık. Buna başkentlerden temsilciliklere yapılan işlemlerin yanı sıra Rusya'nın BM ve [diğer] uluslararası kuruluşlarına yatırdığı katkı paylarının kesintisiz olmasının sağlanması da dahil" demişti.İlk görüşme 6 saatten uzun sürdü27 Şubat'ta sabah saat 10:00 sularında başlayan Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki görüşme, 6 saatten uzun sürmüştü.Bugünkü görüşmenin kaç saat süreceğine dair herhangi bir bilgi bulunmazken, Rus ve ABD'li temsilcilerin ilk görüşmeden sonra olduğu gibi bugün de bir basın açıklaması yapmayacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/istanbuldaki-rus-heyetin-baskani-darciyev-diplomatik-misyonlara-yonelik-bankacilik-hizmetleri-icin-1095259175.html
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abd, aleksandr darçiyev, rusya, avrasya, rusya-abd i̇lişkileri, rusya-abd müzakereleri, rusya-abd görüşmeleri
abd, aleksandr darçiyev, rusya, avrasya, rusya-abd i̇lişkileri, rusya-abd müzakereleri, rusya-abd görüşmeleri

İstanbul'daki 2. Rusya-ABD görüşmesi başladı

10:04 10.04.2025 (güncellendi: 10:54 10.04.2025)
rusya istanbul başkonsolosluğu
rusya istanbul başkonsolosluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
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Diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerini normale döndürmenin yollarını arayan Rusya ve ABD heyetleri, bu kapsamdaki 2. görüşme için yine İstanbul'da buluştu.
Rusya ve ABD'nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyetler, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya geldi.

Rus heyetine Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev başkanlık ederken ABD tarafının başında ise Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sonata Coulter bulunuyor.

Gündemde çok önemli konular var

27 Şubat'ta ilk kez ABD Başkonsolosluğu'nun Arnavutköy'deki rezidansında bir araya gelen heyetler, bugünkü görüşmede de diplomatik temsilciliklerin durumunu ele alacak.

Taraflar özellikle diplomatik misyonlara bankacılık hizmetleri sunulması, el koyulan Rus diplomatik mülklerinin iadesi, diplomatik personele vize verilmesi ve seyahat kolaylığı sağlanması, Rusya ile ABD arasında direkt uçuşların başlatılması gibi başlıklar üzerine yoğunlaşacak.

Diplomatik misyonlara yönelik bankacılık hizmetleri için anlaşma sağlandı

Washington Büyükelçisi Darçiyev, dün İstanbul'a indikten sonra verdiği demeçte, iki ülkenin kendi diplomatik misyonlarına bankacılık hizmetleri sunması konusunda ABD'yle anlaştıklarını açıklamıştı.

Darçiyev, "Liderlerin açtığı fırsat penceresi sayesinde, örneğin Rusya ve ABD'nin diplomatik misyonlarına yönelik bankacılık hizmetleri için karşılıklı garantiler konusunda mutabakata varmayı başardık. Buna başkentlerden temsilciliklere yapılan işlemlerin yanı sıra Rusya'nın BM ve [diğer] uluslararası kuruluşlarına yatırdığı katkı paylarının kesintisiz olmasının sağlanması da dahil" demişti.

İlk görüşme 6 saatten uzun sürdü

27 Şubat'ta sabah saat 10:00 sularında başlayan Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki görüşme, 6 saatten uzun sürmüştü.

Bugünkü görüşmenin kaç saat süreceğine dair herhangi bir bilgi bulunmazken, Rus ve ABD'li temsilcilerin ilk görüşmeden sonra olduğu gibi bugün de bir basın açıklaması yapmayacağı bildirildi.
Александр Дарчиев - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
DÜNYA
İstanbul'daki Rus heyetin başkanı Darçiyev: Diplomatik misyonlara yönelik bankacılık hizmetleri için ABD'yle anlaştık
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