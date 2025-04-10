Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında tutuklama talep edildi

© Fotoğraf Murat Ağırel ve Timur Soykan © Fotoğraf

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, tehdit ve şantaj iddialarıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Flash Haber TV'nin satış sürecine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, iki gazetecinin şikayet üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Savcılık, Ağırel ve Soykan hakkında tutuklama talep etti.