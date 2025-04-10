https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/gazeteci-murat-agirel-ve-timur-soykan-hakkinda-tutuklama-talep-edildi-1095298621.html
Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında tutuklama talep edildi
Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, tehdit ve şantaj iddialarıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Flash... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T19:01+0300
2025-04-10T19:01+0300
2025-04-10T19:45+0300
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timur soykan, murat ağırel
timur soykan, murat ağırel
Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında tutuklama talep edildi
19:01 10.04.2025 (güncellendi: 19:45 10.04.2025)
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, tehdit ve şantaj iddialarıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Flash Haber TV'nin satış sürecine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, iki gazetecinin şikayet üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Savcılık, Ağırel ve Soykan hakkında tutuklama talep etti.