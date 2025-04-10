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Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T01:52+0300
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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Göksel Aşan kimdir?24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul doğumlu Göksel Aşan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü’nde 1987 yılında tamamlayarak, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitede 1991 yılında yaptığı biliniyor. Ayrıca Aşan, Kamu Maliyesi alanında doktora eğitimini ise 1991-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı.1988-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Aşan, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne öğretim üyeliği için geçiş yaptı. Aşan, 2008 yılında doçent unvanını, ve 2017 yılında profesörlük unvanını kazandı.Göksel Aşan, 2018 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı görevini üstlenirken, aynı yıl, 16 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı’na atanmıştı.
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göksel aşan, resmi gazete, atama, cumhurbaşkanı başdanışmanı
göksel aşan, resmi gazete, atama, cumhurbaşkanı başdanışmanı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı

01:52 10.04.2025
© AACumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı.

Göksel Aşan kimdir?

24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul doğumlu Göksel Aşan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü’nde 1987 yılında tamamlayarak, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitede 1991 yılında yaptığı biliniyor. Ayrıca Aşan, Kamu Maliyesi alanında doktora eğitimini ise 1991-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı.
1988-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Aşan, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne öğretim üyeliği için geçiş yaptı. Aşan, 2008 yılında doçent unvanını, ve 2017 yılında profesörlük unvanını kazandı.
Göksel Aşan, 2018 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı görevini üstlenirken, aynı yıl, 16 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı’na atanmıştı.
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