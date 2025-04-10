https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/cumhurbaskani-basdanismanligina-goksel-asan-atandi-1095266551.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T01:52+0300

2025-04-10T01:52+0300

2025-04-10T01:52+0300

türki̇ye

göksel aşan

resmi gazete

atama

cumhurbaşkanı başdanışmanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1e/1052265394_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dda760b7923ee4ffaea4083c90c96ac3.jpg

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Göksel Aşan kimdir?24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul doğumlu Göksel Aşan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü’nde 1987 yılında tamamlayarak, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitede 1991 yılında yaptığı biliniyor. Ayrıca Aşan, Kamu Maliyesi alanında doktora eğitimini ise 1991-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı.1988-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Aşan, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne öğretim üyeliği için geçiş yaptı. Aşan, 2008 yılında doçent unvanını, ve 2017 yılında profesörlük unvanını kazandı.Göksel Aşan, 2018 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı görevini üstlenirken, aynı yıl, 16 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı’na atanmıştı.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

göksel aşan, resmi gazete, atama, cumhurbaşkanı başdanışmanı