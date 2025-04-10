https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/14-soruda-iklim-kanunu-bu-kanunla-neler-degisecek-kac-madde-kabul-edildi-1095288863.html

14 soruda İklim Kanunu: Bu kanunla neler değişecek? Kaç madde kabul edildi?

14 soruda İklim Kanunu: Bu kanunla neler değişecek? Kaç madde kabul edildi?

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulunda, İklim Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi. Peki, İklim Kanunu nedir? İklim Kanunu'na neden ihtiyaç duyuldu? İşte 14 soruda... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T15:36+0300

2025-04-10T15:36+0300

2025-04-10T15:36+0300

türki̇ye

iklim değişikliği

türkiye

tbmm

kanun teklifi

yasa

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TBMM Genel Kurulunda, İklim Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi dün akşam kabul edildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi ile ilgili merak edilenleri 14 soruda yanıtladı.İklim Kanunu Teklifi ile ilgili merak edilen 14 soru ve cevapları şöyle:1- İklim Kanunu'nun amacı ne, neden ihtiyaç duyuldu?2 - İklim Kanunu hangi sektörleri ilgilendirecek?3 - Yerel düzeyde hangi adımlar atılacak?4 - Afetlere karşı hangi tedbirler alınacak?5 - Su yönetimi ve arazi tahribatının önlenmesi için neler yapılacak?6 - Temiz teknolojinin kullanımı nasıl yaygınlaştırılacak?7 - İklim Değişikliği ve Yeşil Dönüşüm farkındalığı için neler yapılacak?8 - Türkiye Yeşil Taksonomisi ne getirecek?9 - Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi ile ne sağlanacak?10 - İklim Kanunu sadece ticaret sistemine yönelik bir kanun mu?11 - "İklim Kanunu tarımsal faaliyetleri bitirecek, yapar gıda getirecek" iddiası doğru mu?12- Kanunla vatandaştan karbon vergisi mi alınacak?13 - Kanunla kömür, petrol kullanımı tamamen kalkacak mı?14 - Kanunda yer alan karbon ayak izi ne getirecek? Karbon ayak izi nedir?

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