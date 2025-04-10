Muğla'nın 500 yıllık geleneği rengarenk kıyafetlerle yaşatılıyor

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ köyünde kadınlar, günlük yaşamlarında giydikleri rengarenk kıyafetlerle yüzyıllardır süregelen bir kültürü yaşatıyor.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ köyünde kadınlar, günlük yaşamlarında giydikleri rengarenk kıyafetlerle yüzyıllardır süregelen bir kültürü yaşatıyor.
Çomakdağ'da kadınlar ile kız çocuklarının rengarenk ipekten giysileri, altın takıları ve başlarına taktıkları çiçekler, köyü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Çomakdağ'da kadınlar ile kız çocuklarının rengarenk ipekten giysileri, altın takıları ve başlarına taktıkları çiçekler, köyü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Köyün dar sokaklarında, başlarında çiçeklerle süslenmiş örtüler, ipekten parlak giysiler ve altın takılarla dolaşan kadınlar ve kız çocukları, sadece bir geleneği değil, bir yaşam biçimini sürdürüyor.
Köyün dar sokaklarında, başlarında çiçeklerle süslenmiş örtüler, ipekten parlak giysiler ve altın takılarla dolaşan kadınlar ve kız çocukları, sadece bir geleneği değil, bir yaşam biçimini sürdürüyor.
Yaklaşık 500 yıllık geçmişi olan bu kültürel miras, köyde kuşaktan kuşağa aktarılıyor.
Yaklaşık 500 yıllık geçmişi olan bu kültürel miras, köyde kuşaktan kuşağa aktarılıyor.
Kadınların el emeğiyle hazırladığı giysiler sadece günlük kullanımda değil, düğünlerde ve bayramlarda da sergileniyor.
Kadınların el emeğiyle hazırladığı giysiler sadece günlük kullanımda değil, düğünlerde ve bayramlarda da sergileniyor.
Çomakdağ köyü, bu otantik dokusuyla her yıl birçok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Çomakdağ köyü, bu otantik dokusuyla her yıl birçok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Ziyaretçiler, kadınların rengarenk dünyasına tanık olurken, bu geleneksel yaşam biçimine hayran kalıyor.
Ziyaretçiler, kadınların rengarenk dünyasına tanık olurken, bu geleneksel yaşam biçimine hayran kalıyor.