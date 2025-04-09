https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/elektrik-faturalarinda-yeni-donem-devlet-destegi-de-fatura-uzerinde-yer-alacak-1095242728.html

Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteği de fatura üzerinde yer alacak

Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteği de fatura üzerinde yer alacak

Sputnik Türkiye

Elektrik faturalarında yeni dönem ile birlikte, devletin sağladığı destek miktarı abonelere mesaj veya fatura üzerinde ayrıca gösterilecek. 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T11:10+0300

2025-04-09T11:10+0300

2025-04-09T11:10+0300

türki̇ye

fatura

elektrik faturası

doğalgaz

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Elektrik faturalarında yeni bir düzenleme devreye girdi. Bu ay elektrik faturalarını alanlar, faturların üzerinde bir de devlet desteği kısmı ile karşılaştı.Elektrik faturalarında düzenlemeYapılan düzenleme ile birlikte, bu aydan itibaren, elektrik faturalarına sunulan devlet desteği artık mesaj ve faturalar üzerinde de yer alıyor.Toplam tutar ve devlet desteği kısmı yer alıyorAbonelere bu ay gelen faturalarda, toplam miktar ile birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı bilgisine yer verildi.Gelen örnek mesajlar şu şekilde:Doğalgaz faturalarında da yer alacakBenzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.Elektrik faturalarında devlet desteği:Düşük tüketim kademesinde (aylık 417 kWh altında) yüzde 60, yüksek tüketim kademesinde yüzde 40.Doğalgaz faturalarında devlet desteği yüzde 65 oranında destek doğrudan faturaya yansıtılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/dogalgaz-faturalarina-yeni-sistemi-geliyor-sehre-gore-fiyatlandirma-nasil-isleyecek-1095051103.html

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elektrik devlet desteği yüzde kaç