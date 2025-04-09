https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/elektrik-faturalarinda-yeni-donem-devlet-destegi-de-fatura-uzerinde-yer-alacak-1095242728.html
Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteği de fatura üzerinde yer alacak
Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteği de fatura üzerinde yer alacak
Sputnik Türkiye
Elektrik faturalarında yeni dönem ile birlikte, devletin sağladığı destek miktarı abonelere mesaj veya fatura üzerinde ayrıca gösterilecek. 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T11:10+0300
2025-04-09T11:10+0300
2025-04-09T11:10+0300
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doğalgaz
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Elektrik faturalarında yeni bir düzenleme devreye girdi. Bu ay elektrik faturalarını alanlar, faturların üzerinde bir de devlet desteği kısmı ile karşılaştı.Elektrik faturalarında düzenlemeYapılan düzenleme ile birlikte, bu aydan itibaren, elektrik faturalarına sunulan devlet desteği artık mesaj ve faturalar üzerinde de yer alıyor.Toplam tutar ve devlet desteği kısmı yer alıyorAbonelere bu ay gelen faturalarda, toplam miktar ile birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı bilgisine yer verildi.Gelen örnek mesajlar şu şekilde:Doğalgaz faturalarında da yer alacakBenzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.Elektrik faturalarında devlet desteği:Düşük tüketim kademesinde (aylık 417 kWh altında) yüzde 60, yüksek tüketim kademesinde yüzde 40.Doğalgaz faturalarında devlet desteği yüzde 65 oranında destek doğrudan faturaya yansıtılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/dogalgaz-faturalarina-yeni-sistemi-geliyor-sehre-gore-fiyatlandirma-nasil-isleyecek-1095051103.html
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elektrik devlet desteği yüzde kaç
elektrik devlet desteği yüzde kaç
Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteği de fatura üzerinde yer alacak
Elektrik faturalarında yeni dönem ile birlikte, devletin sağladığı destek miktarı abonelere mesaj veya fatura üzerinde ayrıca gösterilecek.
Elektrik faturalarında yeni bir düzenleme devreye girdi. Bu ay elektrik faturalarını alanlar, faturların üzerinde bir de devlet desteği kısmı ile karşılaştı.
Elektrik faturalarında düzenleme
Yapılan düzenleme ile birlikte, bu aydan itibaren, elektrik faturalarına sunulan devlet desteği artık mesaj ve faturalar üzerinde de yer alıyor.
Toplam tutar ve devlet desteği kısmı yer alıyor
Abonelere bu ay gelen faturalarda, toplam miktar ile birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı bilgisine yer verildi.
Gelen örnek mesajlar şu şekilde:
"... nolu elektrik aboneliğinize ait 17-04-2025 son ödeme tarihli ilgili dönem tüketim bedeli 807.36 TL olup, 437.36 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 370.00 TL'dir. "
Doğalgaz faturalarında da yer alacak
Benzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.
Elektrik faturalarında devlet desteği:
Düşük tüketim kademesinde (aylık 417 kWh altında) yüzde 60, yüksek tüketim kademesinde yüzde 40.
Doğalgaz faturalarında devlet desteği yüzde 65 oranında destek doğrudan faturaya yansıtılacak.