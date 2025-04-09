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Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteği de fatura üzerinde yer alacak
Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteği de fatura üzerinde yer alacak
Sputnik Türkiye
Elektrik faturalarında yeni dönem ile birlikte, devletin sağladığı destek miktarı abonelere mesaj veya fatura üzerinde ayrıca gösterilecek. 09.04.2025, Sputnik Türkiye
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Elektrik faturalarında yeni bir düzenleme devreye girdi. Bu ay elektrik faturalarını alanlar, faturların üzerinde bir de devlet desteği kısmı ile karşılaştı.Elektrik faturalarında düzenlemeYapılan düzenleme ile birlikte, bu aydan itibaren, elektrik faturalarına sunulan devlet desteği artık mesaj ve faturalar üzerinde de yer alıyor.Toplam tutar ve devlet desteği kısmı yer alıyorAbonelere bu ay gelen faturalarda, toplam miktar ile birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı bilgisine yer verildi.Gelen örnek mesajlar şu şekilde:Doğalgaz faturalarında da yer alacakBenzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.Elektrik faturalarında devlet desteği:Düşük tüketim kademesinde (aylık 417 kWh altında) yüzde 60, yüksek tüketim kademesinde yüzde 40.Doğalgaz faturalarında devlet desteği yüzde 65 oranında destek doğrudan faturaya yansıtılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/dogalgaz-faturalarina-yeni-sistemi-geliyor-sehre-gore-fiyatlandirma-nasil-isleyecek-1095051103.html
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elektrik devlet desteği yüzde kaç
elektrik devlet desteği yüzde kaç

Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteği de fatura üzerinde yer alacak

11:10 09.04.2025
© AAfatura - elektrik faturası
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© AA
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Elektrik faturalarında yeni dönem ile birlikte, devletin sağladığı destek miktarı abonelere mesaj veya fatura üzerinde ayrıca gösterilecek.
Elektrik faturalarında yeni bir düzenleme devreye girdi. Bu ay elektrik faturalarını alanlar, faturların üzerinde bir de devlet desteği kısmı ile karşılaştı.

Elektrik faturalarında düzenleme

Yapılan düzenleme ile birlikte, bu aydan itibaren, elektrik faturalarına sunulan devlet desteği artık mesaj ve faturalar üzerinde de yer alıyor.

Toplam tutar ve devlet desteği kısmı yer alıyor

Abonelere bu ay gelen faturalarda, toplam miktar ile birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı bilgisine yer verildi.
Gelen örnek mesajlar şu şekilde:
"... nolu elektrik aboneliğinize ait 17-04-2025 son ödeme tarihli ilgili dönem tüketim bedeli 807.36 TL olup, 437.36 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 370.00 TL'dir. "

Doğalgaz faturalarında da yer alacak

Benzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.

Elektrik faturalarında devlet desteği:

Düşük tüketim kademesinde (aylık 417 kWh altında) yüzde 60, yüksek tüketim kademesinde yüzde 40.
Doğalgaz faturalarında devlet desteği yüzde 65 oranında destek doğrudan faturaya yansıtılacak.
Fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
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Doğalgaz faturalarına yeni sistemi geliyor: Şehre göre fiyatlandırma nasıl işleyecek?
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