Yalıçapkınlarının gözünden bahar

İngiltere’nin Staffordshire bölgesinde bulunan Teddesley Park, baharın gelişiyle birlikte yalıçapkınlarına ev sahipliği yaptı. Renkli tüyleri ve hızlı dalışlarıyla bilinen yalıçapkınları, parkta avlanırken ve çiçek açmış dallarda dinlenirken görüntülendi.