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Yalıçapkınlarının gözünden bahar
Yalıçapkınlarının gözünden bahar
Sputnik Türkiye
İngiltere’nin Staffordshire bölgesinde bulunan Teddesley Park, baharın gelişiyle birlikte yalıçapkınlarına ev sahipliği yaptı. Renkli tüyleri ve hızlı... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T17:02+0300
2025-04-09T17:02+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, yalıçapkını kuşu, i̇ngiltere, kuş
фото, fotoğraf, fotoğraf, yalıçapkını kuşu, i̇ngiltere, kuş
Yalıçapkınlarının gözünden bahar
İngiltere’nin Staffordshire bölgesinde bulunan Teddesley Park, baharın gelişiyle birlikte yalıçapkınlarına ev sahipliği yaptı. Renkli tüyleri ve hızlı dalışlarıyla bilinen yalıçapkınları, parkta avlanırken ve çiçek açmış dallarda dinlenirken görüntülendi.
© AA / Stuart Brock
İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde bulunan Teddesley Park, baharın gelişiyle birlikte rengarenk bir şölene sahne oldu.
İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde bulunan Teddesley Park, baharın gelişiyle birlikte rengarenk bir şölene sahne oldu.
© AA / Stuart Brock
. Parkın sessiz sularında avlanan yalıçapkınları, göz alıcı renkleri ve zarif uçuşlarıyla objektiflere takıldı.
. Parkın sessiz sularında avlanan yalıçapkınları, göz alıcı renkleri ve zarif uçuşlarıyla objektiflere takıldı.
© AA / Stuart Brock
Özellikle bahar aylarında sıkça görülen bu nadide kuşlar, Teddesley Park’ın doğal dokusuyla bütünleşen yalıçapkınları, mavi ve turuncunun büyüleyici tonlarıyla baharı adeta selamlıyor.
Özellikle bahar aylarında sıkça görülen bu nadide kuşlar, Teddesley Park’ın doğal dokusuyla bütünleşen yalıçapkınları, mavi ve turuncunun büyüleyici tonlarıyla baharı adeta selamlıyor.
© AA / Stuart Brock
Tüm dünyada yayılış gösteren bu kuş türünün familya kökeninin Asya olduğu düşünülmektedir.
Tüm dünyada yayılış gösteren bu kuş türünün familya kökeninin Asya olduğu düşünülmektedir.
© AA / Stuart Brock
Havada asılı kalabilen bir kuş olan yalıçapkınları, sulak alanlarda suya dalarak yakaladığı balıklarla beslenir ve 1 ila 3 saniyede avını yakalayabilme yeteneğine sahiptir.
Havada asılı kalabilen bir kuş olan yalıçapkınları, sulak alanlarda suya dalarak yakaladığı balıklarla beslenir ve 1 ila 3 saniyede avını yakalayabilme yeteneğine sahiptir.