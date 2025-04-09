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Alaska’nın görkemli devi: Matanuska Buzulu
Alaska’nın görkemli devi: Matanuska Buzulu
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İklim krizinin tehdit ettiği Matanuska Buzulu görüntülendi. ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan Matanuska Buzulu devasa buz kütleleri ve gizemli buz... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, abd, alaska, buzul, matanuska buzulu
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, abd, alaska, buzul, matanuska buzulu

Alaska’nın görkemli devi: Matanuska Buzulu

13:23 09.04.2025
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İklim krizinin tehdit ettiği Matanuska Buzulu görüntülendi. ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan Matanuska Buzulu devasa buz kütleleri ve gizemli buz mağaralarıyla dikkat çekiyor.
© AA / HASAN AKBAS PHOTOGRAPHY

ABD'nin Alaska eyaletinde yer alan Matanuska Buzulu, devasa kütleleri ve göz alıcı doğal yapısıyla objektiflere yansıdı.

ABD&#x27;nin Alaska eyaletinde yer alan Matanuska Buzulu, devasa kütleleri ve göz alıcı doğal yapısıyla objektiflere yansıdı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / HASAN AKBAS PHOTOGRAPHY

ABD'nin Alaska eyaletinde yer alan Matanuska Buzulu, devasa kütleleri ve göz alıcı doğal yapısıyla objektiflere yansıdı.

© AA / HASAN AKBAS PHOTOGRAPHY

Buz kütlelerinin iç içe geçmiş mavi tonları ve gizemli buz mağaralarıyla nefes kesici bir manzara sundu.

Buz kütlelerinin iç içe geçmiş mavi tonları ve gizemli buz mağaralarıyla nefes kesici bir manzara sundu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / HASAN AKBAS PHOTOGRAPHY

Buz kütlelerinin iç içe geçmiş mavi tonları ve gizemli buz mağaralarıyla nefes kesici bir manzara sundu.

© AA / HASAN AKBAS PHOTOGRAPHY

Yaklaşık 40 kilometre uzunluğundaki Matanuska, Alaska’nın en bilinen ve kolay ulaşılabilen buzulları arasında yer alıyor.

Yaklaşık 40 kilometre uzunluğundaki Matanuska, Alaska’nın en bilinen ve kolay ulaşılabilen buzulları arasında yer alıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / HASAN AKBAS PHOTOGRAPHY

Yaklaşık 40 kilometre uzunluğundaki Matanuska, Alaska’nın en bilinen ve kolay ulaşılabilen buzulları arasında yer alıyor.

© AA / HASAN AKBAS PHOTOGRAPHY

Ziyaretçiler, yürüyüş parkurlarının yanı başında uzanan bu eşsiz doğa oluşumunu yakından gözlemleme fırsatı buluyor.

Ziyaretçiler, yürüyüş parkurlarının yanı başında uzanan bu eşsiz doğa oluşumunu yakından gözlemleme fırsatı buluyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / HASAN AKBAS PHOTOGRAPHY

Ziyaretçiler, yürüyüş parkurlarının yanı başında uzanan bu eşsiz doğa oluşumunu yakından gözlemleme fırsatı buluyor.

© AA / HASAN AKBAS PHOTOGRAPHY

Doğal ışığın yansımasıyla mavi ve beyazın bin bir tonuna bürünen Matanuska, hem doğa severlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Doğal ışığın yansımasıyla mavi ve beyazın bin bir tonuna bürünen Matanuska, hem doğa severlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / HASAN AKBAS PHOTOGRAPHY

Doğal ışığın yansımasıyla mavi ve beyazın bin bir tonuna bürünen Matanuska, hem doğa severlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

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