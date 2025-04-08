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Bahar ortasında beyaz sürpriz: Yüksek kesimlere kar yağdı
Bahar ortasında beyaz sürpriz: Yüksek kesimlere kar yağdı
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Nisan ayının ilk haftasında gelen soğuk hava dalgası, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki yüksek kesimleri beyaza bürüdü. 08.04.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, sakarya, bolu, karabük, düzce, kar yağışı, kar
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, sakarya, bolu, karabük, düzce, kar yağışı, kar

Bahar ortasında beyaz sürpriz: Yüksek kesimlere kar yağdı

13:24 08.04.2025
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Nisan ayının ilk haftasında gelen soğuk hava dalgası, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
© AA / Bolu İl Jandarma Komutanlığı

Nisan ayının ilk haftasında gelen soğuk hava dalgası, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Nisan ayının ilk haftasında gelen soğuk hava dalgası, Batı Karadeniz ve Marmara&#x27;nın doğusundaki yüksek kesimleri beyaza bürüdü. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Bolu İl Jandarma Komutanlığı

Nisan ayının ilk haftasında gelen soğuk hava dalgası, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

© AA / Şadi Akdoğan

Kar yağışı Bolu, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Karabük’ün rakımı yüksek bölgelerinde etkili oldu.

Kar yağışı Bolu, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Karabük’ün rakımı yüksek bölgelerinde etkili oldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Şadi Akdoğan

Kar yağışı Bolu, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Karabük’ün rakımı yüksek bölgelerinde etkili oldu.

© AA / Şadi Akdoğan

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Kartepe'deki Sisli Vadi mevkisi beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaeli&#x27;nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Kartepe&#x27;deki Sisli Vadi mevkisi beyaz örtüyle kaplandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Şadi Akdoğan

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Kartepe'deki Sisli Vadi mevkisi beyaz örtüyle kaplandı.

© AA / Davut Genç

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan Çam Dağı'nda kar yağışının ardından beyaza büründü.

Sakarya&#x27;nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan Çam Dağı&#x27;nda kar yağışının ardından beyaza büründü. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Davut Genç

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan Çam Dağı'nda kar yağışının ardından beyaza büründü.

© AA / Davut Genç

Sürpriz yağış, kıştan kalma görüntüler oluşturdu.

Sürpriz yağış, kıştan kalma görüntüler oluşturdu. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Davut Genç

Sürpriz yağış, kıştan kalma görüntüler oluşturdu.

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