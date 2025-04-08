https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/1095224179.html
Bahar ortasında beyaz sürpriz: Yüksek kesimlere kar yağdı
Bahar ortasında beyaz sürpriz: Yüksek kesimlere kar yağdı
Sputnik Türkiye
Nisan ayının ilk haftasında gelen soğuk hava dalgası, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki yüksek kesimleri beyaza bürüdü. 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T13:24+0300
2025-04-08T13:24+0300
2025-04-08T13:24+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
türkiye
sakarya
bolu
karabük
düzce
kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/08/1095223482_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2520b31713bc8a02d6bf92a1b3af7063.jpg
sakarya
bolu
karabük
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/08/1095223482_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_a5b96ed62e972ba8c25873930eda72fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, sakarya, bolu, karabük, düzce, kar yağışı, kar
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, sakarya, bolu, karabük, düzce, kar yağışı, kar
Bahar ortasında beyaz sürpriz: Yüksek kesimlere kar yağdı
Nisan ayının ilk haftasında gelen soğuk hava dalgası, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
© AA / Bolu İl Jandarma Komutanlığı
Nisan ayının ilk haftasında gelen soğuk hava dalgası, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Nisan ayının ilk haftasında gelen soğuk hava dalgası, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
© AA / Şadi Akdoğan
Kar yağışı Bolu, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Karabük’ün rakımı yüksek bölgelerinde etkili oldu.
Kar yağışı Bolu, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Karabük’ün rakımı yüksek bölgelerinde etkili oldu.
© AA / Şadi Akdoğan
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Kartepe'deki Sisli Vadi mevkisi beyaz örtüyle kaplandı.
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Kartepe'deki Sisli Vadi mevkisi beyaz örtüyle kaplandı.
© AA / Davut Genç
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan Çam Dağı'nda kar yağışının ardından beyaza büründü.
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan Çam Dağı'nda kar yağışının ardından beyaza büründü.
© AA / Davut Genç
Sürpriz yağış, kıştan kalma görüntüler oluşturdu.
Sürpriz yağış, kıştan kalma görüntüler oluşturdu.