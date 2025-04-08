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Göçün beyaz kanatları: Pelikanlar Çavuşçu Gölü’nde mola verdi
Göçün beyaz kanatları: Pelikanlar Çavuşçu Gölü’nde mola verdi
Sputnik Türkiye
Konya’nın Ilgın ilçesinde yer alan Çavuşçu Gölü, Afrika’dan Avrupa’ya uzanan göç yolculuğunda pelikanlar için önemli bir durak haline geldi. Baharın gelişiyle... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, konya, çavuşçu gölü, pelikan, göçmen kuşlar
Göçün beyaz kanatları: Pelikanlar Çavuşçu Gölü’nde mola verdi 12:34 08.04.2025 (güncellendi: 12:35 08.04.2025)
Konya’nın Ilgın ilçesinde yer alan Çavuşçu Gölü, Afrika’dan Avrupa’ya uzanan göç yolculuğunda pelikanlar için önemli bir durak haline geldi. Baharın gelişiyle birlikte göle gelen ak pelikanlar, hem beslenip dinleniyor hem de eşsiz görüntüler oluşturuyor.
© AA / Seyit Konyalı
Göçmen kuşlar için elverişli bir yaşam alanı sunan Çavuşçu Gölü, yalnızca geçici ziyaretçileri değil, yıl boyunca bölgede kalan yerleşik kuşları da ağırlıyor.
Göçmen kuşlar için elverişli bir yaşam alanı sunan Çavuşçu Gölü, yalnızca geçici ziyaretçileri değil, yıl boyunca bölgede kalan yerleşik kuşları da ağırlıyor.
© AA / Seyit Konyalı
Konya’nın Ilgın İlçesinde bulunan Çavuşçu Gölü, göç yolundaki pelikanlara ve göçmen kuşlara beslenme ve konaklama için uygun şartları sağlıyor.
Konya’nın Ilgın İlçesinde bulunan Çavuşçu Gölü, göç yolundaki pelikanlara ve göçmen kuşlara beslenme ve konaklama için uygun şartları sağlıyor.
© AA / Seyit Konyalı
Zengin su kaynakları ve balık çeşitliliğiyle dikkat çeken gölde, pelikanlar başta olmak üzere birçok kuş türü yiyecek bulmakta zorlanmıyor.
Zengin su kaynakları ve balık çeşitliliğiyle dikkat çeken gölde, pelikanlar başta olmak üzere birçok kuş türü yiyecek bulmakta zorlanmıyor.
© AA / Seyit Konyalı
Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, göç sırasında gözlemledikleri pelikanların günde 1,5 ila 3 kilogram arasında balık tükettiğini belirtti. Bu miktar, kuşların enerji dolu göç yolculuklarını sürdürebilmeleri için büyük önem taşıyor.
Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, göç sırasında gözlemledikleri pelikanların günde 1,5 ila 3 kilogram arasında balık tükettiğini belirtti. Bu miktar, kuşların enerji dolu göç yolculuklarını sürdürebilmeleri için büyük önem taşıyor.
© AA / Seyit Konyalı
Afrika’dan yola çıkan ak pelikanlar, Çavuşçu Gölü’nde geçirdikleri süre boyunca göç rotalarına enerji depolayarak devam ediyor; hedef ise Avrupa’nın kuzey bölgeleri ve Rusya.
Afrika’dan yola çıkan ak pelikanlar, Çavuşçu Gölü’nde geçirdikleri süre boyunca göç rotalarına enerji depolayarak devam ediyor; hedef ise Avrupa’nın kuzey bölgeleri ve Rusya.