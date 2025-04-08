Göçün beyaz kanatları: Pelikanlar Çavuşçu Gölü’nde mola verdi

Konya’nın Ilgın ilçesinde yer alan Çavuşçu Gölü, Afrika’dan Avrupa’ya uzanan göç yolculuğunda pelikanlar için önemli bir durak haline geldi. Baharın gelişiyle birlikte göle gelen ak pelikanlar, hem beslenip dinleniyor hem de eşsiz görüntüler oluşturuyor.