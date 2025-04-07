https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/turkiye-24-saatin-7-saat-13-dakikasini-internette-geciriyor-1095188292.html
Türkiye, 24 saatin 7 saat 13 dakikasını internette geçiriyor
Türkiye, 24 saatin 7 saat 13 dakikasını internette geçiriyor
Sputnik Türkiye
Dijital 2025 Türkiye Raporu'na göre, Türk halkı günün 7 saat 13 dakikasını internette geçiriyor. İnternete cep telefonundan bağlananların oranı ise yüzde... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T10:40+0300
2025-04-07T10:40+0300
2025-04-07T10:40+0300
yaşam
abdulkadir uraloğlu
internet
i̇nternet erişimi
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We Are Social ve Meltwater" tarafından hazırlanan "Dijital 2025 Türkiye" raporu açıklandı. Rapora göre Türkiye'de nüfusün yüzde 88.3'ü internet kullanırken, gün içerisinde internette geçirilen süre 7 saat 13 dakika. Yani neredeyse günün üçte biri. İnternete erişimde ise ise cep telefonu kullanımı yüzde 97,6'ya ulaştıİnternete cepten bağlanılıyorVerileri açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kullanıcıların yüzde 96,9'unun internete cep telefonundan eriştiğini bildirerek, "Günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarımız aracılığıyla internette geçiriyoruz." ifadesini kullandı.Nüfusun yüzde 92.1'ine denk gelen 80, 7 milyon kişide cep telefonu bulunduğunu, internet kullanan kişi sayısının ise nüfusun yüzde 88.3'ünü oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu, 77.3 milyon internet kullanıcısı bulunduğuna dikkat çekti. Uraloğlu açıklamasında şu bilgileri paylaştı: İnternette geçirilen günlük süre 7 saat 13 dakika İnternette geçirilen sürenin günlük ortalama 7 saat 13 dakikaya ulaştığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:"Bu sürede mobilin payı yüzde 56,3. Yani günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarımız aracılığıyla internette geçiriyoruz. Bilgisayarlarda ve tabletlerde geçirilen günlük süre ise 3 saat 9 dakika. Ayrıca Türkiye'deki internet trafiğinin yüzde 73,1'ini cep telefonları oluşturuyor. En yakın takipçisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarların payı yüzde 25,5."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cocuklarda-internet-kullanimi-alarm-veriyor-internette-video-izliyorlar-yarim-saatte-bir-1089606592.html
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abdulkadir uraloğlu, internet, i̇nternet erişimi
abdulkadir uraloğlu, internet, i̇nternet erişimi
Türkiye, 24 saatin 7 saat 13 dakikasını internette geçiriyor
Dijital 2025 Türkiye Raporu'na göre, Türk halkı günün 7 saat 13 dakikasını internette geçiriyor. İnternete cep telefonundan bağlananların oranı ise yüzde 96.9'a ulaştı.
We Are Social ve Meltwater" tarafından hazırlanan "Dijital 2025 Türkiye" raporu açıklandı. Rapora göre Türkiye'de nüfusün yüzde 88.3'ü internet kullanırken, gün içerisinde internette geçirilen süre 7 saat 13 dakika. Yani neredeyse günün üçte biri. İnternete erişimde ise ise cep telefonu kullanımı yüzde 97,6'ya ulaştı
İnternete cepten bağlanılıyor
Verileri açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kullanıcıların yüzde 96,9'unun internete cep telefonundan eriştiğini bildirerek, "Günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarımız aracılığıyla internette geçiriyoruz." ifadesini kullandı.
Nüfusun yüzde 92.1'ine denk gelen 80, 7 milyon kişide cep telefonu bulunduğunu, internet kullanan kişi sayısının ise nüfusun yüzde 88.3'ünü oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu, 77.3 milyon internet kullanıcısı bulunduğuna dikkat çekti. Uraloğlu açıklamasında şu bilgileri paylaştı:
"16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 97,6'sı cep telefonuna, yüzde 62,8'i de masaüstü veya dizüstü bilgisayara sahip. 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 96,9'u internete erişim için herhangi bir cep telefonu kullanıyor. Bunu yüzde 95,2 ile akıllı telefonları takip ediyor."
İnternette geçirilen günlük süre 7 saat 13 dakika
İnternette geçirilen sürenin günlük ortalama 7 saat 13 dakikaya ulaştığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Bu sürede mobilin payı yüzde 56,3. Yani günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarımız aracılığıyla internette geçiriyoruz. Bilgisayarlarda ve tabletlerde geçirilen günlük süre ise 3 saat 9 dakika. Ayrıca Türkiye'deki internet trafiğinin yüzde 73,1'ini cep telefonları oluşturuyor. En yakın takipçisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarların payı yüzde 25,5."