https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/sakaryanin-cam-daginda-bahar-sessizce-acti-1095198944.html
Sakarya'nın Çam Dağı'nda bahar sessizce açtı
Sakarya'nın Çam Dağı'nda bahar sessizce açtı
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında 900 metre rakımda yer alan Çam Dağı'nda baharda açan papatya, sümbül, lale ve mor orman çiçekleri doğayı... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T15:05+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, sakarya, kocaeli, hendek, çam dağı
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, sakarya, kocaeli, hendek, çam dağı
Sakarya'nın Çam Dağı'nda bahar sessizce açtı
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında 900 metre rakımda yer alan Çam Dağı'nda baharda açan papatya, sümbül, lale ve mor orman çiçekleri doğayı renklendirdi.
© AA / Davut Genç
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında 900 metre rakımda yer alan Çam Dağı'nda, baharda açan çiçekler doğayı renklendirdi.
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında 900 metre rakımda yer alan Çam Dağı'nda, baharda açan çiçekler doğayı renklendirdi.
© AA / Davut Genç
Papatya, sümbül, lale ve mor orman güllerinin (komar) çiçeklerinin açmasıyla renklenen doğa, kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yapmak isteyen ziyaretçilere eşsiz deneyim sunuyor.
Papatya, sümbül, lale ve mor orman güllerinin (komar) çiçeklerinin açmasıyla renklenen doğa, kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yapmak isteyen ziyaretçilere eşsiz deneyim sunuyor.
© AA / Davut Genç
Doğa ve kültür yolu üzerinde bulunan bölge, köknar, çam, akasya ve kestane ağaçlarının çevrelediği yapısıyla doğaseverlere huzurlu bir atmosfer sunmakta.
Doğa ve kültür yolu üzerinde bulunan bölge, köknar, çam, akasya ve kestane ağaçlarının çevrelediği yapısıyla doğaseverlere huzurlu bir atmosfer sunmakta.
© AA / Davut Genç
Coğrafi işaretle tescillenmiş kestane balının üretim merkezlerinden biri olan Çam Dağı'nda kestane ağaçlarının ilkbaharda çiçeklenmesiyle arıcılık faaliyetleri de sürüyor.
Coğrafi işaretle tescillenmiş kestane balının üretim merkezlerinden biri olan Çam Dağı'nda kestane ağaçlarının ilkbaharda çiçeklenmesiyle arıcılık faaliyetleri de sürüyor.
© AA / Davut Genç
Çam Dağı, baharın gelişiyle yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor.
Çam Dağı, baharın gelişiyle yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor.