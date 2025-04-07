https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/namik-tan-kimdir-nereli-kac-yasinda-1095188437.html

Namık Tan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Namık Tan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sputnik Türkiye

CHP Parti Meclisi Üyesi Namık Tan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi görevlerde bulundu? 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T10:59+0300

2025-04-07T10:59+0300

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CHP'nin parti meclisi belli oldu. Parti Meclisi'ndeki isimlerden biri de Namık Tan.Namık Tan kimdirNamık Tan, 1 Ocak 1956 tarihinde Mardin'de dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Rami Tan, bürokrat olarak görev yapmıştır. İsmini, babasının büyük hayranlık duyduğu vatan şairi Namık Kemal'den almıştır.Eğitim hayatına Hatay'da başlayan Tan, ilköğretiminin 4. sınıfından itibaren Ankara'da devam etmiştir. Prestijli bir eğitim kurumu olan Galatasaray Lisesi'ni kazanmasına rağmen, ailesinden ayrılmak istemediği için Ankara'da kalmayı tercih etmiş ve TED Ankara Koleji'nden mezun olmuştur. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Tan, 1978 yılında lisans eğitimini bitirmiştir.Üniversite eğitiminin ardından bir sene Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nde çalışan Tan, daha sonra askere gitmiş ve uzun dönem askerlik görevini asteğmen rütbesiyle tamamlamıştır.Namık Tan'ın diplomatik kariyeri, askerlik hizmeti devam ederken Dışişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavları kazanmasıyla başlamıştır. 1982 yılının Temmuz ayında bakanlığın Denizcilik Sorunları Dairesi'nde ilk görevine başlayan Tan, kariyerinin ilk yıllarında çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Kariyerinin başlarında sırasıyla Moskova ve Abu Dabi elçiliklerinde kâtip olarak çalışan Tan, 1989 yılında Personel Dairesi'nde başkâtip olarak görev yapmıştır. 1990 yılında ise Cumhurbaşkanlığı'nda görevli bakanlık memuru olarak başkâtip ve özel kalem müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Namık Tan, 1991-1995 yılları arasında Washington Büyükelçiliği'nde başkâtip olarak görev yapmıştır. Bu görevinin ardından, 1996-1997 yılları arasında Dışişleri Bakanları Emre Gönensay, Tansu Çiller ve İsmail Cem'in özel kalem müdürü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra 1997-2001 yılları arasında tekrar Washington Büyükelçiliği'ne dönmüş ve bu kez müsteşar olarak görev almıştır.Namık Tan'ın büyükelçilik süreciTel Aviv Büyükelçiliği: Namık Tan, Aralık 2006'da Feridun Sinirlioğlu'nun yerine Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçiliğine atanmıştır. 22 Ocak 2007'de İsrail Cumhurbaşkanı Moşe Katsav'a güven mektubunu sunarak resmen görevine başlamıştır. Tel Aviv'deki görev süresi 22 Ocak 2007 ile 23 Temmuz 2009 tarihleri arasında devam etmiştir. Temmuz 2009'da Tan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Washington Büyükelçiliği Namık Tan, Nabi Şensoy'un Aralık 2009'da istifa etmesinden sonra, Türkiye'nin Washington büyükelçisi olarak atanmıştır. 25 Şubat 2010'da güven mektubunu ABD Başkanı Barack Obama'ya sunarak resmen görevine başlamıştır. Washington'daki görev süresi 25 Şubat 2010 ile 31 Mart 2014 tarihleri arasında devam etmiştir. Dört yıllık görevinin ardından 17 Mart 2014 tarihli kararname ile merkeze alınan Tan, bu görevinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olmuştur.Namık Tan siyasi hayatıUzun yıllar süren diplomatik kariyerinin ve özel sektör deneyiminin ardından Namık Tan, aktif siyasete girme kararı almıştır. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İstanbul milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir.2 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem milletvekili olarak görevine başlayan Tan, dış politika ve uluslararası ilişkiler konusundaki deneyimi ile parlamentoda görev yapmaktadır.CHP PM belli olduCHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri tamamlandıCHP'nin A takımı olarak belirtilen 52 PM üyesi, resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:

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