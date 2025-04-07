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İBB soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk soruşturması kapsamında 'ihaleye fesat karıştırmak' iddiasıyla aranan firari şüpheli Kaan Ketenci tutuklandı.Kuzey Kıbrıs'ta gözaltına alınmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan Ketenci, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.Savcılığa çıkarılan Kaan Ketenci, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği Ketenci'nin tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/omer-celikten-ozgur-ozele-tepki-demokratik-siyasi-sozlukte-cunta-esittir-chp-yazar-1095176221.html
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kaan ketenci, kuzey kıbrıs, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı
kaan ketenci, kuzey kıbrıs, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı

00:24 07.04.2025
© İstanbul Emniyet MüdürlüğüKaan Ketenci
Kaan Ketenci - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk soruşturması kapsamında 'ihaleye fesat karıştırmak' iddiasıyla aranan firari şüpheli Kaan Ketenci tutuklandı.
Kuzey Kıbrıs'ta gözaltına alınmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan Ketenci, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılığa çıkarılan Kaan Ketenci, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği Ketenci'nin tutuklanmasına karar verdi.
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2025
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