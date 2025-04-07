https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ibb-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-kaan-ketenci-tutuklandi-1095180542.html
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T00:24+0300
2025-04-07T00:24+0300
2025-04-07T00:24+0300
türki̇ye
kaan ketenci
kuzey kıbrıs
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk soruşturması kapsamında 'ihaleye fesat karıştırmak' iddiasıyla aranan firari şüpheli Kaan Ketenci tutuklandı.Kuzey Kıbrıs'ta gözaltına alınmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan Ketenci, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.Savcılığa çıkarılan Kaan Ketenci, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği Ketenci'nin tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/omer-celikten-ozgur-ozele-tepki-demokratik-siyasi-sozlukte-cunta-esittir-chp-yazar-1095176221.html
türki̇ye
kuzey kıbrıs
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kaan ketenci, kuzey kıbrıs, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı
kaan ketenci, kuzey kıbrıs, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk soruşturması kapsamında 'ihaleye fesat karıştırmak' iddiasıyla aranan firari şüpheli Kaan Ketenci tutuklandı.
Kuzey Kıbrıs'ta gözaltına alınmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan Ketenci, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılığa çıkarılan Kaan Ketenci, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği Ketenci'nin tutuklanmasına karar verdi.