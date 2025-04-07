https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ibb-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-kaan-ketenci-tutuklandi-1095180542.html

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı. 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T00:24+0300

2025-04-07T00:24+0300

2025-04-07T00:24+0300

türki̇ye

kaan ketenci

kuzey kıbrıs

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk soruşturması kapsamında 'ihaleye fesat karıştırmak' iddiasıyla aranan firari şüpheli Kaan Ketenci tutuklandı.Kuzey Kıbrıs'ta gözaltına alınmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan Ketenci, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.Savcılığa çıkarılan Kaan Ketenci, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği Ketenci'nin tutuklanmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/omer-celikten-ozgur-ozele-tepki-demokratik-siyasi-sozlukte-cunta-esittir-chp-yazar-1095176221.html

türki̇ye

kuzey kıbrıs

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Sputnik Türkiye

kaan ketenci, kuzey kıbrıs, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı