Kartpostallık bir sahil kasabası: Capitola Plajı

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Cruz şehrinde yer alan Capitola Plajı, sahil boyunca sıralanan rengarenk evleriyle öne çıkıyor.
ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Cruz şehrinde yer alan Capitola Plajı, sahil boyunca sıralanan rengarenk evleriyle öne çıkıyor.
Canlı renkleri ve özgün mimarisiyle bu evler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Canlı renkleri ve özgün mimarisiyle bu evler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Sessiz ve huzurlu atmosferiyle tanınan Capitola Plajı, güneşin altında parlayan kumları, sörf tahtalarını taşıyan gezginleri ve sahil boyunca sıralanmış pastel renkli evleriyle bu kez fotoğraf karelerinde hayat buldu.
Sessiz ve huzurlu atmosferiyle tanınan Capitola Plajı, güneşin altında parlayan kumları, sörf tahtalarını taşıyan gezginleri ve sahil boyunca sıralanmış pastel renkli evleriyle bu kez fotoğraf karelerinde hayat buldu.
Capitola Plajı, yılın bu döneminde kalabalıklardan uzak, dingin bir kaçamak arayanlar için huzur dolu bir adres olmayı sürdürüyor.
Capitola Plajı, yılın bu döneminde kalabalıklardan uzak, dingin bir kaçamak arayanlar için huzur dolu bir adres olmayı sürdürüyor.
Canlı renkleri ve özgün mimarisiyle bu evler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Canlı renkleri ve özgün mimarisiyle bu evler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.