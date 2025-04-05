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Türkiye'de turizmciler rotalarını bütçeleri milyon dolarlık Hint düğünlerine çevirdi
Türkiye'de turizmciler rotalarını bütçeleri milyon dolarlık Hint düğünlerine çevirdi
Sputnik Türkiye
Türkiye son yıllarda Hint düğünlerinin gözde ülkesi olmaya başladı. Turizmciler daha fazla pay alabilmek için tanıtımların hız kazanmasını istiyor. 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T14:42+0300
2025-04-05T14:42+0300
ekonomi̇
antalya
hindistan
hint düğünü
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Hint düğünlerinin son yıllarda tercih edilen ülkeleri arasına giren Türkiye, milyon dolarlık bütçelere sahip olan düğünlerden daha fazla pay almak istiyor. Antalya'da gerçekleştirilen 8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizm Forumu'nda ((International MICE &amp; Wedding Forum-IMWF'2025) bir araya gelen turizmciler kendilerine bir yol haritası oluşturmak için çalışmalara hız kazandırırken, milyon dolarlık bütçeye sahip Hint düğünleri ile dünyada 1 trilyon dolar hacmi olan grup turizminden daha fazla pay almak gerektiğini söyledi.Hint düğünlerinin yükselen trend olduğuna dikkat çeken MICE&amp;Wedding Forum Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, Hint düğünlerinin her sene yüzde 8 civarında büyüyen bir pazar olduğunu ve çok fazla ülkenin Hindistan'a yöneldiğini söyledi.Türkiye ilgi odağıTürkiye olarak çok fazla rakipleri olduğunu anlatan Özpak, "Dünyada Hint düğünü yapacak olanlar, ülkelerin bütçelerine, vize kolaylıklarına ve teknik detaylara bakıyor. Tayland, Vietnam, Seyşeller'i çok tercih ediyorlar, bizim önemli rakiplerimiz. Hintliler dünyanın her yerinde düğün yapabiliyorlar. Japonya'dan Avrupa'nın herhangi bir yerine kadar hatta kruvaziyer kiralayıp, 3-4 gece seyir rotası çizerek orada da düğünlerini yapabiliyorlar." diye konuştu.Özpak, Hint düğünleri için Türkiye'ye ilgi olduğuna değinerek, düğün yapacak olanların masasına uzun yıllar yürüttükleri çalışmalar sayesinde tanıtım ve teknik detayları koymayı başardıklarını vurguladı. Hindistan'a vize kolaylığı sağlanmasının önemine değinen Özpak, "Hindistan 35 milyon turist üreten bir ülke. Hindistan'da beş yıl içinde 75 havalimanı açılacak. 135 milyar dolarlık uçak satın alması yaptılar. Daha önce de 100 milyar dolarlık uçak satın alımı yapmışlardı." dedi. Bütçeleri milyon dolarları buluyorHint düğünlerinin ulaşımdan konaklamaya, ses, ışık, dekorasyondan eğlenceye farklı bütçelerin olduğuna değinen Özpak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hint düğünlerinin bütçeleri milyon dolarları buluyor. Hindistan'da yapılan bir düğünde 800 milyon dolar harcadılar. Tabii ki en zenginlerin nadir düğünlerindendi. Beş sene sonra 1,5 milyar dolarlık Hint düğünü de duyacaksınız. Hint düğünleri yükselen bir trend. Günde küçüklü büyüklü 10 bin düğün yapılıyor. Yurt dışında da çok fazla düğün yapıyorlar. Konferans grupları turizmi dünyada 1 trilyon dolarlık bir pazar. Hindistan bunda da ilk beşte."
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antalya, hindistan, hint düğünü, turizm
antalya, hindistan, hint düğünü, turizm

Türkiye'de turizmciler rotalarını bütçeleri milyon dolarlık Hint düğünlerine çevirdi

14:42 05.04.2025
© AA / Sinan ÖzmüşAntalya'da Hint düğünü
Antalya'da Hint düğünü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
© AA / Sinan Özmüş
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Türkiye son yıllarda Hint düğünlerinin gözde ülkesi olmaya başladı. Turizmciler daha fazla pay alabilmek için tanıtımların hız kazanmasını istiyor.
Hint düğünlerinin son yıllarda tercih edilen ülkeleri arasına giren Türkiye, milyon dolarlık bütçelere sahip olan düğünlerden daha fazla pay almak istiyor. Antalya'da gerçekleştirilen 8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizm Forumu'nda ((International MICE & Wedding Forum-IMWF'2025) bir araya gelen turizmciler kendilerine bir yol haritası oluşturmak için çalışmalara hız kazandırırken, milyon dolarlık bütçeye sahip Hint düğünleri ile dünyada 1 trilyon dolar hacmi olan grup turizminden daha fazla pay almak gerektiğini söyledi.
Hint düğünlerinin yükselen trend olduğuna dikkat çeken MICE&Wedding Forum Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, Hint düğünlerinin her sene yüzde 8 civarında büyüyen bir pazar olduğunu ve çok fazla ülkenin Hindistan'a yöneldiğini söyledi.
CC BY 3.0 / Yogita / Indian wedding DelhiHint düğünü
Hint düğünü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
Hint düğünü
CC BY 3.0 / Yogita / Indian wedding Delhi

Türkiye ilgi odağı

Türkiye olarak çok fazla rakipleri olduğunu anlatan Özpak, "Dünyada Hint düğünü yapacak olanlar, ülkelerin bütçelerine, vize kolaylıklarına ve teknik detaylara bakıyor. Tayland, Vietnam, Seyşeller'i çok tercih ediyorlar, bizim önemli rakiplerimiz. Hintliler dünyanın her yerinde düğün yapabiliyorlar. Japonya'dan Avrupa'nın herhangi bir yerine kadar hatta kruvaziyer kiralayıp, 3-4 gece seyir rotası çizerek orada da düğünlerini yapabiliyorlar." diye konuştu.
Özpak, Hint düğünleri için Türkiye'ye ilgi olduğuna değinerek, düğün yapacak olanların masasına uzun yıllar yürüttükleri çalışmalar sayesinde tanıtım ve teknik detayları koymayı başardıklarını vurguladı. Hindistan'a vize kolaylığı sağlanmasının önemine değinen Özpak, "Hindistan 35 milyon turist üreten bir ülke. Hindistan'da beş yıl içinde 75 havalimanı açılacak. 135 milyar dolarlık uçak satın alması yaptılar. Daha önce de 100 milyar dolarlık uçak satın alımı yapmışlardı." dedi.
© TwitterHint düğünü
Hint düğünü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
Hint düğünü
© Twitter

Bütçeleri milyon dolarları buluyor

Hint düğünlerinin ulaşımdan konaklamaya, ses, ışık, dekorasyondan eğlenceye farklı bütçelerin olduğuna değinen Özpak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hint düğünlerinin bütçeleri milyon dolarları buluyor. Hindistan'da yapılan bir düğünde 800 milyon dolar harcadılar. Tabii ki en zenginlerin nadir düğünlerindendi. Beş sene sonra 1,5 milyar dolarlık Hint düğünü de duyacaksınız. Hint düğünleri yükselen bir trend. Günde küçüklü büyüklü 10 bin düğün yapılıyor. Yurt dışında da çok fazla düğün yapıyorlar. Konferans grupları turizmi dünyada 1 trilyon dolarlık bir pazar. Hindistan bunda da ilk beşte."
Hindistan- Düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
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