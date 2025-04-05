Adana’da portakallı tatlar yarıştı, renkli kostümler lezzete eşlik etti

Adana’da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, rengârenk etkinliklerle kentte bayram havası estirmeye devam ediyor. Karnavalın en ilgi çekici duraklarından biri ise "Portakallı Lezzetler Yarışması" oldu.
Adana’da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, rengârenk etkinliklerle kentte bayram havası estirmeye devam ediyor. Karnavalın en ilgi çekici duraklarından biri ise "Portakallı Lezzetler Yarışması" oldu.
Yüreğir ilçesindeki bir otelde düzenlenen yarışma, portakal temalı yemek, tatlı ve içeceklerin kıyasıya rekabetine sahne oldu. Yarışmacılar, portakalın aromasını taşıyan yaratıcı tariflerle jüriyi etkilemeye çalıştı.
Yüreğir ilçesindeki bir otelde düzenlenen yarışma, portakal temalı yemek, tatlı ve içeceklerin kıyasıya rekabetine sahne oldu. Yarışmacılar, portakalın aromasını taşıyan yaratıcı tariflerle jüriyi etkilemeye çalıştı.
Adana'da baharın gelişini simgeleyen ve yüzlerce kişiyi çeken karnaval, hafta boyunca konserler, sokak etkinlikleri, defileler ve gastronomi atölyeleriyle 100'ün üzerinde etkinlik düzenlenecek.
Adana'da baharın gelişini simgeleyen ve yüzlerce kişiyi çeken karnaval, hafta boyunca konserler, sokak etkinlikleri, defileler ve gastronomi atölyeleriyle 100'ün üzerinde etkinlik düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki karnaval, çeşitli etkinliklerle 13 Nisan'a kadar sürecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki karnaval, çeşitli etkinliklerle 13 Nisan'a kadar sürecek.
Adana'da karnaval kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" düzenlendi.
Adana'da karnaval kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" düzenlendi.
Adana'da karnaval kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" düzenlendi.
Adana'da karnaval kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" düzenlendi.
Adana'da karnaval kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" düzenlendi.
Adana'da karnaval kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" düzenlendi.