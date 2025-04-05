Adana’da portakallı tatlar yarıştı, renkli kostümler lezzete eşlik etti

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Adana’da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, rengârenk etkinliklerle kentte bayram havası estirmeye devam ediyor. Karnavalın en ilgi çekici duraklarından biri ise "Portakallı Lezzetler Yarışması" oldu.