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Efteni Kuş Cenneti bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırladı
Efteni Kuş Cenneti bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırladı
Sputnik Türkiye
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Kuş Cenneti Gölü, bayram tatilinde doğaseverlere eşsiz manzaralar sundu. Erimekte olan kar sularının göldeki su... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, düzce, efteni kuş cenneti gölü, ilkbahar, kuş cenneti
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, düzce, efteni kuş cenneti gölü, ilkbahar, kuş cenneti

Efteni Kuş Cenneti bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırladı

13:29 05.04.2025
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Kuş Cenneti Gölü, bayram tatilinde doğaseverlere eşsiz manzaralar sundu. Erimekte olan kar sularının göldeki su seviyesini yükseltmesi ve doğanın uyanışıyla birlikte çiçekler açtı.
© AA / Ömer Ürer

Efteni Gölü, mevsim koşullarına bağlı olarak her yıl yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Efteni Gölü, mevsim koşullarına bağlı olarak her yıl yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Ömer Ürer

Efteni Gölü, mevsim koşullarına bağlı olarak her yıl yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

© AA / Ömer Ürer

Bu türler arasında flamingolar, pelikanlar, yaban ördekleri ve kuğular gibi dikkat çekici kuşlar da bulunuyor.

Bu türler arasında flamingolar, pelikanlar, yaban ördekleri ve kuğular gibi dikkat çekici kuşlar da bulunuyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Ömer Ürer

Bu türler arasında flamingolar, pelikanlar, yaban ördekleri ve kuğular gibi dikkat çekici kuşlar da bulunuyor.

© AA / Ömer Ürer

Ayrıca, göl çevresinde sazlıklar ve nilüferler gibi bitki örtüsü de ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Ayrıca, göl çevresinde sazlıklar ve nilüferler gibi bitki örtüsü de ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Ömer Ürer

Ayrıca, göl çevresinde sazlıklar ve nilüferler gibi bitki örtüsü de ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

© AA / Ömer Ürer

Eriyen kar sularıyla doluluk oranı artan, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü, bayram tatilinde ziyaretçilerine doğal güzelliklerini sundu.

Eriyen kar sularıyla doluluk oranı artan, Düzce&#x27;nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü, bayram tatilinde ziyaretçilerine doğal güzelliklerini sundu. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Ömer Ürer

Eriyen kar sularıyla doluluk oranı artan, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü, bayram tatilinde ziyaretçilerine doğal güzelliklerini sundu.

© AA / Ömer Ürer

Efteni Kuş Cenneti Gölü, Düzce il merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor ve yıl boyunca ziyaret edilebilir.

Efteni Kuş Cenneti Gölü, Düzce il merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor ve yıl boyunca ziyaret edilebilir. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Ömer Ürer

Efteni Kuş Cenneti Gölü, Düzce il merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor ve yıl boyunca ziyaret edilebilir.

© AA / Ömer Ürer

İlkbaharın açan çiçeklerin de renklendirdiği bölge havadan da görüntülendi.

İlkbaharın açan çiçeklerin de renklendirdiği bölge havadan da görüntülendi. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Ömer Ürer

İlkbaharın açan çiçeklerin de renklendirdiği bölge havadan da görüntülendi.

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