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Efteni Kuş Cenneti bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırladı
Efteni Kuş Cenneti bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırladı
Sputnik Türkiye
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Kuş Cenneti Gölü, bayram tatilinde doğaseverlere eşsiz manzaralar sundu. Erimekte olan kar sularının göldeki su... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T13:29+0300
2025-04-05T13:29+0300
2025-04-05T13:29+0300
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türkiye
düzce
efteni kuş cenneti gölü
ilkbahar
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, düzce, efteni kuş cenneti gölü, ilkbahar, kuş cenneti
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, düzce, efteni kuş cenneti gölü, ilkbahar, kuş cenneti
Efteni Kuş Cenneti bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırladı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Kuş Cenneti Gölü, bayram tatilinde doğaseverlere eşsiz manzaralar sundu. Erimekte olan kar sularının göldeki su seviyesini yükseltmesi ve doğanın uyanışıyla birlikte çiçekler açtı.
© AA / Ömer Ürer
Efteni Gölü, mevsim koşullarına bağlı olarak her yıl yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Efteni Gölü, mevsim koşullarına bağlı olarak her yıl yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
© AA / Ömer Ürer
Bu türler arasında flamingolar, pelikanlar, yaban ördekleri ve kuğular gibi dikkat çekici kuşlar da bulunuyor.
Bu türler arasında flamingolar, pelikanlar, yaban ördekleri ve kuğular gibi dikkat çekici kuşlar da bulunuyor.
© AA / Ömer Ürer
Ayrıca, göl çevresinde sazlıklar ve nilüferler gibi bitki örtüsü de ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.
Ayrıca, göl çevresinde sazlıklar ve nilüferler gibi bitki örtüsü de ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.
© AA / Ömer Ürer
Eriyen kar sularıyla doluluk oranı artan, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü, bayram tatilinde ziyaretçilerine doğal güzelliklerini sundu.
Eriyen kar sularıyla doluluk oranı artan, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü, bayram tatilinde ziyaretçilerine doğal güzelliklerini sundu.
© AA / Ömer Ürer
Efteni Kuş Cenneti Gölü, Düzce il merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor ve yıl boyunca ziyaret edilebilir.
Efteni Kuş Cenneti Gölü, Düzce il merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor ve yıl boyunca ziyaret edilebilir.
© AA / Ömer Ürer
İlkbaharın açan çiçeklerin de renklendirdiği bölge havadan da görüntülendi.
İlkbaharın açan çiçeklerin de renklendirdiği bölge havadan da görüntülendi.