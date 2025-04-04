https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/guney-kibrista-kadinlara-gonullu-askerlik-yasalasti-1095120323.html

Güney Kıbrıs'ta kadınlara 'gönüllü askerlik' yasalaştı

Güney Kıbrıs'ta kadınlara 'gönüllü askerlik' yasalaştı

Sputnik Türkiye

Güney Kıbrıs'ta yasalaşan tasarıya göre, yaz aylarından itibaren kadınlar gönüllü olarak orduda görev alabilecek. 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T01:57+0300

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kadın

askerlik

zorunlu askerlik

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Güney Kıbrıs'ta kadınların gönüllü şekilde orduda görev almalarına olanak sağlayan tasarı meclisten geçerek yasalaştı. Söz konusu tasarının yasalaşmasıyla birlikte, yaz aylarından itibaren kadınların gönüllü olarak orduda görev alabilecekleri duyuruldu.Yasaya göre, kadınlar ilk etapta 6 ila 14 ay ay arasında orduda gönüllü olarak görev alabilecek ve ordu kadınlara askerlik yoklaması yapabilecek. Aynı zamanda bunun kadınlara 'zorunlu askerliğe' bir adım olduğu iddiaları tartışılıyor.Güney Kıbrıs ordusunda yaklaşık 30 bin asker bulunuyor ve erkeklerin lisenin ardından 14 ay zorunlu hizmetle askere alındığı biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/danimarka-2026dan-itibaren-kadinlari-askere-almaya-baslayacak-1094861086.html

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