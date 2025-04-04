https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/elektrige-zam-geldi-yarindan-itibaren-zamli-fiyat-1095150074.html

Elektriğe zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak

Elektriğe zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak

Sputnik Türkiye

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 25 zam getirileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T21:15+0300

2025-04-04T21:15+0300

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türki̇ye

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

elektrik

elektrik zammı

elektrik faturası

botaş

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe zam geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yarından itibaren mesken aboneleri için elektrik yüzde 25 zamlı olacak.EPDK'nın açıklamasına göre, elektrik perakende satış fiyatlarına gelen zamlar şu şekilde oldu:Buna göre zamlı fiyatlarla, 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259.04 TL olacak.Ayrıca BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatlarına göre nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24.2 oranında artış gerçekleşti.Zamlı fiyatların yarından itibaren (5 Nisan) uygulamada olacağı açıklandı.

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