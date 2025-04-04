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Elektriğe zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak
Elektriğe zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 25 zam getirileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe zam geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yarından itibaren mesken aboneleri için elektrik yüzde 25 zamlı olacak.EPDK'nın açıklamasına göre, elektrik perakende satış fiyatlarına gelen zamlar şu şekilde oldu:Buna göre zamlı fiyatlarla, 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259.04 TL olacak.Ayrıca BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatlarına göre nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24.2 oranında artış gerçekleşti.Zamlı fiyatların yarından itibaren (5 Nisan) uygulamada olacağı açıklandı.
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Elektriğe zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak

21:15 04.04.2025 (güncellendi: 21:29 04.04.2025)
© AAEnerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 25 zam getirileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesinin için ödeyeceği tutarın da 259.04 TL olacağı aktarıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe zam geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yarından itibaren mesken aboneleri için elektrik yüzde 25 zamlı olacak.
EPDK'nın açıklamasına göre, elektrik perakende satış fiyatlarına gelen zamlar şu şekilde oldu:
Mesken abone grubu için yüzde 25
Kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15
Sanayi abone grubu için yüzde 10
Tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12.4
Buna göre zamlı fiyatlarla, 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259.04 TL olacak.
Ayrıca BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatlarına göre nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24.2 oranında artış gerçekleşti.
Zamlı fiyatların yarından itibaren (5 Nisan) uygulamada olacağı açıklandı.
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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