https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bakan-bolat-3-ulkelerdeki-pazarlarinda-ciddi-rekabet-firtinalari-olacak-1095131079.html

Bakan Bolat: 3. ülkelerdeki pazarlarında ciddi rekabet fırtınaları olacak

Bakan Bolat: 3. ülkelerdeki pazarlarında ciddi rekabet fırtınaları olacak

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Bolat, ABD Başkanı Trump'ın uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergilerini değerlendirdi. Bolat "Bizde kısmen etkileneceğiz ama rakibimiz olan... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T11:54+0300

2025-04-04T11:54+0300

2025-04-04T11:54+0300

ekonomi̇

ömer bolat

abd

donald trump

trump gümrük vergileri

yeni gümrük vergileri

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ABD’ye Mayıs 2025’te bir seyahat olacağını ve ‘bu konuları masaya yatırıp müzakere edeceklerini’ vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "ABD'nin çok sayıda ülkeye daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini Türkiye açısından bir miktar 'kötünün iyisi' olarak değerlendiriyoruz" dedi. Bakan Bolat şu değerlendirmeyi yaptı:“Bu yeni ticaret savaşları döneminde sektörler bazında ve ürünler bazında önemli etkileşimler ya da ticaret sapmaları meydana gelecek” diyen Bolat şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/trump-ithalata-getirilen-yeni-vergiler-abdye-6-7-trilyon-dolar-ek-gelir-saglayacak-1095118923.html

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ömer bolat, abd, donald trump, trump gümrük vergileri, yeni gümrük vergileri