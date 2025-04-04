https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bakan-bolat-3-ulkelerdeki-pazarlarinda-ciddi-rekabet-firtinalari-olacak-1095131079.html
Bakan Bolat: 3. ülkelerdeki pazarlarında ciddi rekabet fırtınaları olacak
Bakan Bolat: 3. ülkelerdeki pazarlarında ciddi rekabet fırtınaları olacak
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Bolat, ABD Başkanı Trump'ın uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergilerini değerlendirdi. Bolat "Bizde kısmen etkileneceğiz ama rakibimiz olan... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T11:54+0300
2025-04-04T11:54+0300
2025-04-04T11:54+0300
ekonomi̇
ömer bolat
abd
donald trump
trump gümrük vergileri
yeni gümrük vergileri
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ABD’ye Mayıs 2025’te bir seyahat olacağını ve ‘bu konuları masaya yatırıp müzakere edeceklerini’ vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "ABD'nin çok sayıda ülkeye daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini Türkiye açısından bir miktar 'kötünün iyisi' olarak değerlendiriyoruz" dedi. Bakan Bolat şu değerlendirmeyi yaptı:“Bu yeni ticaret savaşları döneminde sektörler bazında ve ürünler bazında önemli etkileşimler ya da ticaret sapmaları meydana gelecek” diyen Bolat şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/trump-ithalata-getirilen-yeni-vergiler-abdye-6-7-trilyon-dolar-ek-gelir-saglayacak-1095118923.html
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ömer bolat, abd, donald trump, trump gümrük vergileri, yeni gümrük vergileri
ömer bolat, abd, donald trump, trump gümrük vergileri, yeni gümrük vergileri
Bakan Bolat: 3. ülkelerdeki pazarlarında ciddi rekabet fırtınaları olacak
Ticaret Bakanı Bolat, ABD Başkanı Trump'ın uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergilerini değerlendirdi. Bolat "Bizde kısmen etkileneceğiz ama rakibimiz olan ülkelere çok daha yüksek gümrük vergileri getirildiği için bizim mukayeseli olarak rekabet avantajımız olacak" dedi.
ABD’ye Mayıs 2025’te bir seyahat olacağını ve ‘bu konuları masaya yatırıp müzakere edeceklerini’ vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "ABD'nin çok sayıda ülkeye daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini Türkiye açısından bir miktar 'kötünün iyisi' olarak değerlendiriyoruz" dedi.
Bakan Bolat şu değerlendirmeyi yaptı:
“ABD’nin yeni getirdiği ilave gümrük vergilerinden bizde kısmen etkileneceğiz ama rakibimiz olan ülkelere çok daha yüksek gümrük vergileri getirildiği için bizim mukayeseli olarak rekabet avantajımız olacak, Amerikan pazarında.”
“Bu yeni ticaret savaşları döneminde sektörler bazında ve ürünler bazında önemli etkileşimler ya da ticaret sapmaları meydana gelecek” diyen Bolat şu açıklamayı yaptı:
“3. ülkelerdeki pazarlarda hatta kendi pazarımızda da ciddi rekabet fırtınaları olacak. Aşağı yukarı 1 yıllık süre zarfında normalleşme başlayabilir. Şöyle bir gerçek var ki Trump yönetiminin bu politikaları kararlılıkla uygulayacağı anlaşılıyor. Bizde buna göre pozisyonumuzu hazırladık”