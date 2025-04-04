Antalya'nın saklı güzelliği: Doğal havuzlar

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi, doğa harikası koyları ve tertemiz plajlarıyla dikkat çekerken, ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunan doğal havuzlarıyla da keşfedilmeyi bekliyor. Doğal havuzlar, Toroslar'ın dik yamaçlarına kurulmuş ilçede, binlerce yılda doğal yollarla oluşan ve yörede 'yalı taşı' denilen kayaların denizle kesiştiği yerde oluştu.