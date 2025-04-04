https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/antalyanin-sakli-guzelligi-dogal-havuzlar-1095137301.html
Antalya'nın saklı güzelliği: Doğal havuzlar
Antalya'nın saklı güzelliği: Doğal havuzlar
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi, doğa harikası koyları ve tertemiz plajlarıyla dikkat çekerken, ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunan doğal havuzlarıyla da... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T15:18+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, antalya, mersin, doğal havuz, toroslar, gazipaşa, i̇zmir, muğla
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, antalya, mersin, doğal havuz, toroslar, gazipaşa, i̇zmir, muğla
Antalya'nın saklı güzelliği: Doğal havuzlar
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi, doğa harikası koyları ve tertemiz plajlarıyla dikkat çekerken, ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunan doğal havuzlarıyla da keşfedilmeyi bekliyor. Doğal havuzlar, Toroslar'ın dik yamaçlarına kurulmuş ilçede, binlerce yılda doğal yollarla oluşan ve yörede 'yalı taşı' denilen kayaların denizle kesiştiği yerde oluştu.
© AA / Berkan Çetin
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde doğal havuzlar, sakin suyu ve eşsiz manzarasıyla adeta bir sessiz cennet.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde doğal havuzlar, sakin suyu ve eşsiz manzarasıyla adeta bir sessiz cennet.
© AA / Berkan Çetin
Deniz suyunun kayaları aşındırmasıyla oluşan doğal havuzlar, dalgasız ve berrak suyu sayesinde yüzme ve şnorkelle dalış yapmak için oldukça elverişli.
Deniz suyunun kayaları aşındırmasıyla oluşan doğal havuzlar, dalgasız ve berrak suyu sayesinde yüzme ve şnorkelle dalış yapmak için oldukça elverişli.
© AA / Berkan Çetin
Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan doğal havuzlar genellikle sahil şeridindeki kayalık alanlarda görülüyor.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan doğal havuzlar genellikle sahil şeridindeki kayalık alanlarda görülüyor.
© AA / Berkan Çetin
Mersin'in Kızkalesi bölgesinde, İzmir'in Delikli koyu, Antalya'nın Kaputaş plajında, Muğla'da Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu'nda doğal havuzlar bulunuyor.
Mersin'in Kızkalesi bölgesinde, İzmir'in Delikli koyu, Antalya'nın Kaputaş plajında, Muğla'da Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu'nda doğal havuzlar bulunuyor.
© AA / Berkan Çetin
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde doğal havuzlar görüntülendi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde doğal havuzlar görüntülendi.