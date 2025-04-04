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Ankara Botanik Parkı'nda sincaplar görüntülendi
Ankara Botanik Parkı'nda sincaplar görüntülendi
Sputnik Türkiye
Ankara’nın en yeşil alanlarından biri olan Botanik Parkı, doğanın içinde keyifli vakit geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlarken, bu kez sevimli misafirleriyle... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T16:12+0300
2025-04-04T16:12+0300
2025-04-04T16:12+0300
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fotoğraf
türkiye
ankara
botanik bahçesi
park
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, ankara, botanik bahçesi, park, sincap
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, ankara, botanik bahçesi, park, sincap
Ankara Botanik Parkı'nda sincaplar görüntülendi
Ankara’nın en yeşil alanlarından biri olan Botanik Parkı, doğanın içinde keyifli vakit geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlarken, bu kez sevimli misafirleriyle dikkat çekti. Parkta gezen doğaseverler, ağaçların arasında oyun oynayan sincapları görüntüledi.
© AA / Ömer Taha Çetin
Şehir hayatının içinde doğal yaşamın korunabildiği nadir alanlardan biri olan Botanik Parkı, sincapların doğal yaşam alanlarından biri.
Şehir hayatının içinde doğal yaşamın korunabildiği nadir alanlardan biri olan Botanik Parkı, sincapların doğal yaşam alanlarından biri.
© AA / Ömer Taha Çetin
Botanik Parkı’nın geniş ağaçlık alanı ve bol meşe palamudu içeren doğası, sincapların barınması için oldukça uygun bir ortam.
Botanik Parkı’nın geniş ağaçlık alanı ve bol meşe palamudu içeren doğası, sincapların barınması için oldukça uygun bir ortam.
© AA / Ömer Taha Çetin
Ağaçlar arasında dolaşan, bazen hızlıca bir daldan diğerine atlayan sincaplar, ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Ağaçlar arasında dolaşan, bazen hızlıca bir daldan diğerine atlayan sincaplar, ziyaretçilerin ilgisini çekti.
© AA / Ömer Taha Çetin
Yuvalarından ayrılarak yiyecek arayan sincaplar görüntülendi.
Yuvalarından ayrılarak yiyecek arayan sincaplar görüntülendi.
© AA / Ömer Taha Çetin
Yuvalarından ayrılarak yiyecek arayan sincaplar görüntülendi.
Yuvalarından ayrılarak yiyecek arayan sincaplar görüntülendi.