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Ankara Botanik Parkı'nda sincaplar görüntülendi
Ankara Botanik Parkı'nda sincaplar görüntülendi
Sputnik Türkiye
Ankara’nın en yeşil alanlarından biri olan Botanik Parkı, doğanın içinde keyifli vakit geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlarken, bu kez sevimli misafirleriyle... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, ankara, botanik bahçesi, park, sincap
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, ankara, botanik bahçesi, park, sincap

Ankara Botanik Parkı'nda sincaplar görüntülendi

16:12 04.04.2025
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Ankara’nın en yeşil alanlarından biri olan Botanik Parkı, doğanın içinde keyifli vakit geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlarken, bu kez sevimli misafirleriyle dikkat çekti. Parkta gezen doğaseverler, ağaçların arasında oyun oynayan sincapları görüntüledi.
© AA / Ömer Taha Çetin

Şehir hayatının içinde doğal yaşamın korunabildiği nadir alanlardan biri olan Botanik Parkı, sincapların doğal yaşam alanlarından biri.

Şehir hayatının içinde doğal yaşamın korunabildiği nadir alanlardan biri olan Botanik Parkı, sincapların doğal yaşam alanlarından biri. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Ömer Taha Çetin

Şehir hayatının içinde doğal yaşamın korunabildiği nadir alanlardan biri olan Botanik Parkı, sincapların doğal yaşam alanlarından biri.

© AA / Ömer Taha Çetin

Botanik Parkı’nın geniş ağaçlık alanı ve bol meşe palamudu içeren doğası, sincapların barınması için oldukça uygun bir ortam.

Botanik Parkı’nın geniş ağaçlık alanı ve bol meşe palamudu içeren doğası, sincapların barınması için oldukça uygun bir ortam. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Ömer Taha Çetin

Botanik Parkı’nın geniş ağaçlık alanı ve bol meşe palamudu içeren doğası, sincapların barınması için oldukça uygun bir ortam.

© AA / Ömer Taha Çetin

Ağaçlar arasında dolaşan, bazen hızlıca bir daldan diğerine atlayan sincaplar, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Ağaçlar arasında dolaşan, bazen hızlıca bir daldan diğerine atlayan sincaplar, ziyaretçilerin ilgisini çekti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Ömer Taha Çetin

Ağaçlar arasında dolaşan, bazen hızlıca bir daldan diğerine atlayan sincaplar, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

© AA / Ömer Taha Çetin

Yuvalarından ayrılarak yiyecek arayan sincaplar görüntülendi.

Yuvalarından ayrılarak yiyecek arayan sincaplar görüntülendi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Ömer Taha Çetin

Yuvalarından ayrılarak yiyecek arayan sincaplar görüntülendi.

© AA / Ömer Taha Çetin

Yuvalarından ayrılarak yiyecek arayan sincaplar görüntülendi.

Yuvalarından ayrılarak yiyecek arayan sincaplar görüntülendi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Ömer Taha Çetin

Yuvalarından ayrılarak yiyecek arayan sincaplar görüntülendi.

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