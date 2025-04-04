Ankara Botanik Parkı'nda sincaplar görüntülendi

Ankara’nın en yeşil alanlarından biri olan Botanik Parkı, doğanın içinde keyifli vakit geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlarken, bu kez sevimli misafirleriyle dikkat çekti. Parkta gezen doğaseverler, ağaçların arasında oyun oynayan sincapları görüntüledi.