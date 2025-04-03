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Hint Okyanusu'nda gizli cennet: Zanzibar’ın turkuaz sularında mavi safari
Hint Okyanusu'nda gizli cennet: Zanzibar’ın turkuaz sularında mavi safari
Sputnik Türkiye
Tanzanya'ya bağlı iki adadan oluşan Zanzibar Adaları, doğaseverler ve macera tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Mavi safari olarak bilinen... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T11:36+0300
2025-04-03T11:36+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, zanzibar, mavi safari, hint okyanusu, tekne turu, mercan resifi, doğu afrika
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, zanzibar, mavi safari, hint okyanusu, tekne turu, mercan resifi, doğu afrika
Hint Okyanusu'nda gizli cennet: Zanzibar’ın turkuaz sularında mavi safari
Tanzanya'ya bağlı iki adadan oluşan Zanzibar Adaları, doğaseverler ve macera tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Mavi safari olarak bilinen turlarda, geleneksel Dhow tekneleriyle yola çıkan turistler, turkuaz sular, beyaz kumsallar, egzotik deniz canlılarıyla dolu bir serüvene çıkıyor.
© AA / Umut Karahasanoglu
Doğu Afrika kıyılarında bulunan
Zanzibar Adaları, turkuaz sularıyla meşhur.
Doğu Afrika kıyılarında bulunan
Zanzibar Adaları, turkuaz sularıyla meşhur. © AA / Umut Karahasanoglu
Hint Okyanusu'nun en özel noktalarını keşfetmeye olanak sağlayan
'mavi safari' turlarıyla ünlü olan Zanzibar, doğaseverler ve macera tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Hint Okyanusu'nun en özel noktalarını keşfetmeye olanak sağlayan
'mavi safari' turlarıyla ünlü olan Zanzibar, doğaseverler ve macera tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunuyor. © AA / Umut Karahasanoglu
Adanın güneybatısında yer alan
Menai Körfezi'nden hareket eden geleneksel ' Dhow' tekneleri ile yolculuğa çıkılıyor. Dalış noktalarında şnorkelle yüzülebiliyor, burada dev kaplumbağalar, rengarenk tropik balıklar ve mercan resifler keşfedilebiliyor.
Adanın güneybatısında yer alan
Menai Körfezi'nden hareket eden geleneksel ' Dhow' tekneleri ile yolculuğa çıkılıyor. Dalış noktalarında şnorkelle yüzülebiliyor, burada dev kaplumbağalar, rengarenk tropik balıklar ve mercan resifler keşfedilebiliyor. © AA / Umut Karahasanoglu
Mavi safarinin en özel anlarından bir diğeri de '
kum adaları' (sandbank) olarak bilinen, gelgitlerle ortaya çıkan kumsallarda mola vermek.
Mavi safarinin en özel anlarından bir diğeri de '
kum adaları' (sandbank) olarak bilinen, gelgitlerle ortaya çıkan kumsallarda mola vermek. © AA / Umut Karahasanoglu
Dinlenme sırasında misafirlere sunulan Zanzibar mutfağında taze ıstakoz, karides, ahtapot gibi deniz canlıları bulunuyor.
Dinlenme sırasında misafirlere sunulan Zanzibar mutfağında taze ıstakoz, karides, ahtapot gibi deniz canlıları bulunuyor.