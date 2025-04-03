Hint Okyanusu'nda gizli cennet: Zanzibar’ın turkuaz sularında mavi safari

Tanzanya'ya bağlı iki adadan oluşan Zanzibar Adaları, doğaseverler ve macera tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Mavi safari olarak bilinen turlarda, geleneksel Dhow tekneleriyle yola çıkan turistler, turkuaz sular, beyaz kumsallar, egzotik deniz canlılarıyla dolu bir serüvene çıkıyor.