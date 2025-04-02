Türk semenderi okul bahçesinde görüntülendi
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Adana'da bir ilkokulun bahçesinde Türk semenderi olarak bilinen sarı benekli semender görüntülendi.
Nesli tehlike altındaki canlılar arasında yer alan ve korumada öncelikli türlerden olan sarı benekli semender Adana'nın Saimbeyli ilçesinde görüldü.
Himmetli İlkokulu'nun bahçesinde fark edilen semenderin fotoğraflarının çekilmesinin ardından gözden kayboldu.
© AA / Ayhan KayhanAdana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Türk semenderi olarak bilinen sarı benekli semender görüldü.
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© AA / Ayhan Kayhan
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Türk semenderi olarak bilinen sarı benekli semender görüldü.
© AA / Ayhan KayhanTürk semenderinin bilinen özelliklerine göre siyah derilerinin üzerinde hem sağda hem de solda olmak üzere şerit halinde sarı benekler bulunur
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© AA / Ayhan Kayhan
Türk semenderinin bilinen özelliklerine göre siyah derilerinin üzerinde hem sağda hem de solda olmak üzere şerit halinde sarı benekler bulunur
© AA / Ayhan KayhanToplam vücut uzunlukları 16-20 cm arasında olup, erişkin erkeklerde kuyruğun gövdeye bağlandığı kısımda bir çıkıntı vardır
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© AA / Ayhan Kayhan
Toplam vücut uzunlukları 16-20 cm arasında olup, erişkin erkeklerde kuyruğun gövdeye bağlandığı kısımda bir çıkıntı vardır
© AA / Ayhan KayhanKuyruklarının uzunluğu baş ve gövde uzunluklarının toplamından fazladır
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© AA / Ayhan Kayhan
Kuyruklarının uzunluğu baş ve gövde uzunluklarının toplamından fazladır
© AA / Ayhan KayhanTürk semenderi okul bahçesinde görüntülendi
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© AA / Ayhan Kayhan
Türk semenderi okul bahçesinde görüntülendi