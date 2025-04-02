https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/ingiltere-avrupalilara-vize-satmaya-basladi-elektronik-giris-iznine-zam-geliyor-1095073302.html
Avrupalılara İngiltere'ye girişte ETA başladı: ETA vizesine zam geliyor
Avrupalılara İngiltere'ye girişte ETA başladı: ETA vizesine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Elektronik Seyahat Yetkilendirmesi olan ETA vizesi, İngiltere'ye seyahat etme izni veren bir tür elektronik giriş vizesidir.
2025-04-02T17:34+0300
2025-04-02T17:34+0300
2025-04-02T17:54+0300
eta
elektronik seyahat yetkilendirmesi (eta)
elektronik giriş izni
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083290931_0:42:796:490_1920x0_80_0_0_202c898f0292b0314553771d72c4851e.png
İngiliz hükümetinin Elektronik Seyahat Yetkilendirmesi (ETA) adındaki bu vizesi, 2 Nisan 2025’ten itibaren yani bugünden itibaren geçerli olmaya başladı. “İngiltere'ye ayak basmadan önce tarayarak ülkeyi güvende” tutacağı açıklanan elektronik giriş izni, bugün hizmete girmişken zamlanıyor.İngiltere, ETA vizesinin fiyatı 10 pound (12 euro) olan bu vizeye 9 Nisan’dan itibaren zam yaptığını duyurarak 16 pound yapacağını açıkladı. Geçen yıl 1.1 milyon kişiye ETA veren İngiliz hükümeti, ETA’ya neden ihtiyaç duyduğunu şöyle açıklıyor:ETA vize nedir?ETA vizesi, İngiltere'ye seyahat etme izni veren bir tür elektronik giriş vizesidir. Elektronik Seyahat Yetkilendirmesi (ETA) adındaki bu izin, 6 aya kadar ziyaret etmek için İngiltere’ye seyahat etmenize olanak tanır. ETA vize, İngiltere’ye giriş garantisi vermez. Bebekler ve çocuklar dahil olmak üzere seyahat eden herkesin bir ETA alması gerekir. Bir ETA, 2 yıl geçerlidir.ETA vizesine kimler başvurabilir?ETA vize başvurusu yapıp yapamayacağınız, pasaportunuzda gösterilen uyruğunuza bağlıdır. Andorra, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Belçika, Belize, Botsvana, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kosta Rika, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, İtalya, İsrail, Japonya, Kiribati, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Makao, Malezya, Maldivler, Malta, Marshall Adaları, Mauritius, Meksika, Mikronezya, Monako, Nauru, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Norveç, Umman, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Samoa, San Marino, Suudi Arabistan, Seyşeller, Singapur, Solomon Adaları, Güney Kore, Slovakya, Slovenya, İspanya, St Kitts ve Nevis, St Lucia, St Vincent ve Grenadinler, İsveç, İsviçre, Tonga, Tuvalu, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay ve Vatikan Şehri pasaportlu kişiler, bu ETA vizesine başvurabilir.ETA vize nasıl alınır?ETA vizesine, ulaşmak için İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın web sitesinden ETA başvurusu sayfasına ulaşarak online başvuru yapabilirsiniz. Bir diğer yöntem de ‘UK ETA app’ adındaki akıllı telefon uygulamasıdır. Bu uygulama telefonların uygulama mağazalarından indirilebilir.Pasaportunuzun görseli, başvuru yapan kişinin yüzünü içeren fotoğraf veya görsel, telefon üzerinden uygulamaya yüklenir. Tüm başvurular, en fazla 3 gün içinde sonuçlanır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/abdde-vize-basvurularinda-yeni-donem-basvuranlarin-sosyal-medyalari-incelenecek-iddiasi-1095054910.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083290931_45:0:753:531_1920x0_80_0_0_f3b7f1fedad8eba0ef6712d30dca9ba5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eta vizesi nedir, eta vize nasıl alınır
eta vizesi nedir, eta vize nasıl alınır
Avrupalılara İngiltere'ye girişte ETA başladı: ETA vizesine zam geliyor
17:34 02.04.2025 (güncellendi: 17:54 02.04.2025)
Brexit ile Avrupa Birliği’nden ayrılan İngiltere, bugünden itibaren Avrupalılara kısa süreli ziyaret ve turistik seyahatler için vize satmaya başladı. Elektronik Seyahat Yetkilendirmesi (ETA) adındaki bir tür vize, AB vatandaşlarına bugün itibaren başlıyor, 9 Nisan’da ise zamlanıyor.
İngiliz hükümetinin Elektronik Seyahat Yetkilendirmesi (ETA) adındaki bu vizesi, 2 Nisan 2025’ten itibaren yani bugünden itibaren geçerli olmaya başladı. “İngiltere'ye ayak basmadan önce tarayarak ülkeyi güvende” tutacağı açıklanan elektronik giriş izni, bugün hizmete girmişken zamlanıyor.
İngiltere, ETA vizesinin fiyatı 10 pound (12 euro) olan bu vizeye 9 Nisan’dan itibaren zam yaptığını duyurarak 16 pound yapacağını açıkladı. Geçen yıl 1.1 milyon kişiye ETA veren İngiliz hükümeti, ETA’ya neden ihtiyaç duyduğunu şöyle açıklıyor:
“ETA'lar göçmenlik sisteminin güvenliğini güçlendirecek ve insanları İngiltere’ye ayak basmadan önce tarayarak ülkemizi güvende tutacaktır.”
ETA vizesi, İngiltere'ye seyahat etme izni veren bir tür elektronik giriş vizesidir. Elektronik Seyahat Yetkilendirmesi (ETA) adındaki bu izin, 6 aya kadar ziyaret etmek için İngiltere’ye seyahat etmenize olanak tanır. ETA vize, İngiltere’ye giriş garantisi vermez.
Bebekler ve çocuklar dahil olmak üzere seyahat eden herkesin bir ETA alması gerekir. Bir ETA, 2 yıl geçerlidir.
ETA vizesine kimler başvurabilir?
ETA vize başvurusu yapıp yapamayacağınız, pasaportunuzda gösterilen uyruğunuza bağlıdır. Andorra, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Belçika, Belize, Botsvana, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kosta Rika, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, İtalya, İsrail, Japonya, Kiribati, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Makao, Malezya, Maldivler, Malta, Marshall Adaları, Mauritius, Meksika, Mikronezya, Monako, Nauru, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Norveç, Umman, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Samoa, San Marino, Suudi Arabistan, Seyşeller, Singapur, Solomon Adaları, Güney Kore, Slovakya, Slovenya, İspanya, St Kitts ve Nevis, St Lucia, St Vincent ve Grenadinler, İsveç, İsviçre, Tonga, Tuvalu, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay ve Vatikan Şehri pasaportlu kişiler, bu ETA vizesine başvurabilir.
ETA vizesine, ulaşmak için İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın web sitesinden ETA başvurusu sayfasına ulaşarak online başvuru yapabilirsiniz. Bir diğer yöntem de ‘UK ETA app’ adındaki akıllı telefon uygulamasıdır. Bu uygulama telefonların uygulama mağazalarından indirilebilir.
Pasaportunuzun görseli, başvuru yapan kişinin yüzünü içeren fotoğraf veya görsel, telefon üzerinden uygulamaya yüklenir. Tüm başvurular, en fazla 3 gün içinde sonuçlanır.