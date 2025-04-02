https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/ikinci-dunya-savasindan-sonra-bir-ilk-almanya-litvanyaya-kalici-asker-konuslandiracak-1095073514.html

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk: Almanya Litvanya'ya kalıcı asker konuşlandıracak

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk: Almanya Litvanya'ya kalıcı asker konuşlandıracak

Sputnik Türkiye

Almanya, Nazilerin iktidar olduğu dönemden bu yana ilk kez Rusya yakınına 'kalıcı' asker konuşlandırıyor. Alman ordusu planlarına göre Litvanya'daki 5 bin... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T18:00+0300

2025-04-02T18:00+0300

2025-04-02T18:01+0300

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Alman ordusu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yabancı topraklara 'ilk kalıcı asker' konuşlandırmasına başladı. Berlin gelecek yıllarda 'olası bir çatışmaya' hazırlanırken 45. Zırhlı Tugay Litvanya'da, Rusya'nın müttefiki Belarus'un yakınlarında konuşlandırılıyor.Almanya, Litvanya'da tören düzenleyerek Tuğgeneral Christoph Huber yeni kurulan birliğin komutasını üstlendiğini duyurmuştu. Huber yaptığı ilk açıklamada, "Net bir görevimiz var. Burada NATO'nun doğu kanadında Litvanyalı müttefiklerimizin korunmasını, özgürlüğünü ve güvenliğini sağlamak zorundayız" dedi.Konuşlandırmaya hazırlanmak üzere geçen yıl Litvanya'ya gelen askeri birimler resmi olarak söz konusu tugaya entegre edilmişti. Alman ordusunun planlarına göre 2027 yılına kadar tam kadro ve savaşa hazır hale gelecek olan bu birlik, yaklaşık 2 bin ağır silahla donatılmış yaklaşık 5 bin askeri ve sivil personelden oluşacak.NATO'yu düşman bir oluşum olarak gördüğünü dile getiren Moskova, NATO'nun Avrupa'daki genişlemesini Rusya'nın ulusal güvenliğine doğrudan bir tehdit olarak tanımlıyor. Kremlin tarafından yapılan açıklamalarda, NATO'nun Ukrayna'yı üye olarak kabul etme taahhüdü ve Kiev rejmini artan ilişkisi Moskova'nın Kiev'le yaşadığı anlaşmazlığın temel nedenleri olarak gösterilmişti. Litvanya'ya asker konuşlandırılmasının sadık bir müdafii olan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın 2029 ya da 2030'a kadar NATO'ya bir saldırı düzenleyebileceğini etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın NATO'ya karşı bir saldırı başlatabileceği yönündeki spekülasyonları 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirmişti.2023 yılında Berlin ve Vilnius, yeni Alman birliğini başlangıçta 42. Tugay olarak tanımlayan bir konuşlanma anlaşması imzalamıştı. Tugayın iki taburu sadece Alman askerlerinden oluşacağı; üçüncü taburda ise diğer NATO ülkelerinden personellerin yer alacağı dile getirimişti. Tugayın bir kısmı Litvanya'nın güneydoğusunda, Belarus sınırına sadece 20 kilometre mesafedeki Rudninkai Eğitim Sahası'nda konuşlandırılırken, ek birimler Vilnius ve Kaunas arasındaki Rukla Köyü yakınlarında konuşlandırılacak.Nazi hükümeti sonrası Almanya yurtdışına askeri sevkiyatları, 2001 yılında Afganistan'ın işgalinin ardından NATO güçlerine katkıda bulunmak gibi geçici görevlerle sınırlandırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/rusya-ukrayna-askerlerinin-kursk-bolgesinde-bir-kasabanin-sakinlerini-oldurmesi-olayi-ile-ilgili-1095065141.html

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