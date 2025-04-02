https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/disisleri-bakanligindan-israil-hukumetine-kinama-tehlikeli-bir-adim-1095078246.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail hükümetine kınama: 'Tehlikeli bir adım'

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail hükümetine kınama: 'Tehlikeli bir adım'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail hükümetini kınayan bir açıklama yapıldı. Açıklamada Mescid-i Aksa'ya yönelik baskının gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T20:47+0300

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i̇srail- filistin çatışması

benyamin netanyahu

i̇srail

gazze

batı şeria

dışişleri bakanlığı

haberler

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Dışişleri Bakanlığı "İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa’ya bugün gerçekleştirdiği baskını kınıyoruz" şeklinde bir açıklama yayınladı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımı olduğu ifade edilen açıklamada ayrıca şunlar dile getirildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/1095077540.html

i̇srail

gazze

batı şeria

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benyamin netanyahu, i̇srail, gazze, batı şeria, dışişleri bakanlığı, haberler