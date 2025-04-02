https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/disisleri-bakanligindan-israil-hukumetine-kinama-tehlikeli-bir-adim-1095078246.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail hükümetine kınama: 'Tehlikeli bir adım'
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail hükümetine kınama: 'Tehlikeli bir adım'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail hükümetini kınayan bir açıklama yapıldı. Açıklamada Mescid-i Aksa'ya yönelik baskının gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T20:47+0300
2025-04-02T20:47+0300
2025-04-02T20:48+0300
i̇srail- filistin çatışması
benyamin netanyahu
i̇srail
gazze
batı şeria
dışişleri bakanlığı
haberler
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Dışişleri Bakanlığı "İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa’ya bugün gerçekleştirdiği baskını kınıyoruz" şeklinde bir açıklama yayınladı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımı olduğu ifade edilen açıklamada ayrıca şunlar dile getirildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/1095077540.html
i̇srail
gazze
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benyamin netanyahu, i̇srail, gazze, batı şeria, dışişleri bakanlığı, haberler
benyamin netanyahu, i̇srail, gazze, batı şeria, dışişleri bakanlığı, haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail hükümetine kınama: 'Tehlikeli bir adım'
20:47 02.04.2025 (güncellendi: 20:48 02.04.2025)
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail hükümetini kınayan bir açıklama yapıldı. Açıklamada Mescid-i Aksa'ya yönelik baskının gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adım olduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı "İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa’ya bugün gerçekleştirdiği baskını kınıyoruz" şeklinde bir açıklama yayınladı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımı olduğu ifade edilen açıklamada ayrıca şunlar dile getirildi:
Bugün ayrıca, Gazze’ye yönelik askeri operasyonların genişletileceğinin ve Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin süreceğinin açıklanması, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan ve barış perspektifinden tamamen uzak yaklaşımının bir diğer tezahürü olmuştur. Uluslararası toplum, kutsal mekanların dokunulmazlığını teminat altına almak, benzer provokasyonların tekrarını önlemek ve İsrail’in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine engel olmak için kararlı bir duruş sergilemelidir.