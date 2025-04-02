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Karadeniz'in saklı cenneti: Söküçayırı Şelalesi turizme açılacak
Karadeniz'in saklı cenneti: Söküçayırı Şelalesi turizme açılacak
Sputnik Türkiye
Karadeniz'in doğa harikalarından biri olan Söküçayırı Şelalesi, çevresindeki büyük kayalıklar ve sık ormanları nedeniyle bu zaman kadar keşfedilmeyi bekleyen... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T16:00+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, sinop, ayancık, söküçayırı şelalesi
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, sinop, ayancık, söküçayırı şelalesi
Karadeniz'in saklı cenneti: Söküçayırı Şelalesi turizme açılacak
Karadeniz'in doğa harikalarından biri olan Söküçayırı Şelalesi, çevresindeki büyük kayalıklar ve sık ormanları nedeniyle bu zaman kadar keşfedilmeyi bekleyen saklı cennetler arasında. Turizme açılması planlanan şelaleye ulaşımın kolaylaştırılması için çalışmaların başladığı belirtildi.
© AA / Ahmet Can Akyol
Karadeniz'in eşsiz doğa harikalarından biri olan Söküçayırı Şelalesi'nin turizme kazandırılması hedefleniyor.
Karadeniz'in eşsiz doğa harikalarından biri olan Söküçayırı Şelalesi'nin turizme kazandırılması hedefleniyor.
© AA / Ahmet Can Akyol
Yeşilin her tonunu barındıran ormanlık alanın içinde yer alan bu Söküçayırı Şelalesi, Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunuyor.
Yeşilin her tonunu barındıran ormanlık alanın içinde yer alan bu Söküçayırı Şelalesi, Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunuyor.
© AA / Ahmet Can Akyol
İlçeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olan şelale, çevresinde ağaçların ve engebeli kayalıkların olması nedeniyle bu zamana kadar saklı kalabildi.
İlçeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olan şelale, çevresinde ağaçların ve engebeli kayalıkların olması nedeniyle bu zamana kadar saklı kalabildi.
© AA / Ahmet Can Akyol
Sosyal medya üzerinden şelalenin görüntülerin yayılması üzerine köye ziyaretlerin arttığını söyleyen Söküçayırı köy muhtarı, şelalenin tanıtımlarını çoğaltmayı, bu sayede Söküçayırı Şelalesini turizme açmayı hedeflediklerini anlattı.
Sosyal medya üzerinden şelalenin görüntülerin yayılması üzerine köye ziyaretlerin arttığını söyleyen Söküçayırı köy muhtarı, şelalenin tanıtımlarını çoğaltmayı, bu sayede Söküçayırı Şelalesini turizme açmayı hedeflediklerini anlattı.
© AA / Ahmet Can Akyol
Doğayla iç içe olmak isteyen kampçılar, yürüyüş grupları ve fotoğrafçılar için harika bir seçenek olan Söküçayırı Şelalesi, keşfedilmeyi bekleyen saklı cennetlerden biri olarak öne çıkmakta.
Doğayla iç içe olmak isteyen kampçılar, yürüyüş grupları ve fotoğrafçılar için harika bir seçenek olan Söküçayırı Şelalesi, keşfedilmeyi bekleyen saklı cennetlerden biri olarak öne çıkmakta.